बार-बार ब्लोटिंग होती है? खाना शुरू कर दें ये चीजें, मिनटों में दूर होगी ब्लोटिंग और गैस

Foods To Reduce Bloating Quickly: आजकल के समय में बदलते लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों की वजह से ब्लोटिंग और गैस की समस्याएं आम हो गई हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करती हैं. यह समस्या सिर्फ परेशान ही नहीं करती, बल्कि कभी-कभी दर्द, पेट में भारीपन और खाने में दिलचस्पी कम होना जैसी परेशानियां की वजह भी बन सकती हैं. अगर आप भी इन में से किसी दिक्कत से परेशान हैं और इनसे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो पेट को शांत करने में मदद कर सकते हैं.

ब्लोटिंग में क्या खाना चाहिए?

अदरक: अदरक पेट की गैस और अपच को दूर करने में बेहद असरदार साबित हो सकता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक एंजाइम्स पाचन को बेहतर बनाने और पेट की सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप अदरक की चाय बना कर पी सकते हैं या इसे कच्चा खाते हैं तो पेट को आराम मिल सकता है.

इसे भी पढ़ें: क्या खाऊं कि हमेशा जवान रहूं और बुढ़ापा मुझे छू भी न पाए? यहां है ऐसे फूड्स की लिस्ट जिससे 40 में दिखेंगे 20 के

पपीता: पपीते में पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो खाने को आसानी से पचाने में मदद कर सकता है. यह पेट फूलने और गैस बनने की समस्या को भी कम कर सकता है. खाने के बाद पपीता खाने से पेट हल्का महसूस हो सकता है.

दही: दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर है, जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं. यह पाचन को ठीक रखकर गैस बनने से रोक सकते हैं. नियमित रूप से एक कटोरी दही खाने से पेट की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है.

अजवाइन: अजवाइन में पाए जाने वाले तत्व पेट की गैस को जल्दी बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. आप खाने के बाद एक चम्मच अजवाइन चबाकर या अजवाइन पानी के रूप में पी सकते हैं तो यह अपच और पेट फूलने की समस्या को भी कम कर सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)