महंगे से महंगे अनाज का भी बाप है कोदो, कई बीमारियों के लिए है काल, जानें फायदे और कीमत

Kodo Benefits: अगर आप भी हेल्दी और फिट रहने के लिए साबुत अनाजों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो जान लीजिए कोदो के बारे में कि ये कैसे दूसरे साबुत अनाजों से भी ज्यादा लाभदायी है और इसके स्वास्थ्य लाभ.

कोदो है सुपरफूड, जानिए इसके लाभ.

Kodo Kya Hai: हेल्दी और फिट रहने के लिए आज के समय में साबुत अनाज खाने की सलाह दी जाती है. पुराने समय में भी साबुत अनाज जैसे ज्वार,बाजरा और रागी का सेवन किया जाता रहा है. इन्हीं में से एक साबुत अनाज की हम बात करेंगे जो है कोदो, जिसे सुपरफूड की लिस्ट में भी रखा जाता है. ये सेहत के लिए फायदेमंद है और डायबिटीज समेत मोटापा और पाचन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए भी इसका सेवन बेहद लाभदायी साबित हो सकता है. ये कई महंगे अनाजों से कहीं ज्यादा पॉवरफुल और लाभदायी है. आइए जानते हैं कोदो अनाज के बारे में कि आखिर ये है क्या, इसके फायदे और इसका कीमत.

कोदो कौन सा अनाज होता है?

आपको बता दें कि कोदो एक मोटा अनाज है, ये बाकी साबुत अनाजों की ही तरह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये सूखे और गर्म इलाकों में आसानी से उग जाता है. ये देखने में छोटे गोल दानों वाला होता है दिखने में थोड़ा बाजरे या सांवा जैसा लगता है.

कोदो को हिंदी में क्या कहते हैं?

कोदो को हिंदी में भी “कोदो” या “कोदो कांगनी” कहा जाता है. इसके अलावा इन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग नाम से जानते हैं-

  • कन्नड़ में: वरागु (Varagu)
  • तमिल में: कोडरा (Kodira)
  • तेलुगु में: अरिकेलु (Arikelu)
  • मराठी में: कोद्रवा (Kodrava)
  • अंग्रेजी में: Kodo Millet

कोदो खाने से क्या फायदे हैं?

कोदो का सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये अनाज फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम जैसे अन्य कई  एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. आइए जानतें है इसका सेवन करने के फायदे.

1. ब्लड शुगर

कोदो में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे-धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है. इसके साथ ही डायबिटीज रोगियों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

2. वेट लॉस

कोदो फाइबर से भरपूर होता है और यही वजह है कि ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. जिससे आपको वेट लॉस में भी मदद मिलती है.

3. हार्ट के लिए फायदेमंद 

कोदो में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं और साथ ही हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने में भी लाभदायी हो सकते हैं. 

4. पाचन शक्ति 

कोदो में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो कब्ज की समस्या को कम करता है और डाइजेशन सुधारने में भी मदद करता है.

5. ग्लूटेन-फ्री अनाज

कोदो पूरी तरह ग्लूटेन-फ्री है, इसलिए इसे सीलिएक डिजीज़ या ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोग भी खा सकते हैं.

कैसे करें सेवन

  • कोदो को आप नॉर्मल चावल की तरह पका कर खा सकते हैं. 
  • आप इसकी खिचड़ी, उपमा, पुलाव, या दलिया भी बना सकते हैं. 
  • इसके अलावा इस अनाज को पीसकर इसकी रोटी या फिर डोसा भी बनाया जा सकता है. 

कोदो का रेट क्या है? कोदो चावल कितने रुपए किलो है?

कोदो का रेट मार्केट और क्वालिटी के हिसाब से अलग-अलग होता है-

नॉर्मल कोदो चावल: ₹70–₹90 प्रति किलो

ऑर्गेनिक कोदो चावल: ₹100–₹150 प्रति किलो

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

