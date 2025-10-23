विज्ञापन
काजू कतली से लेकर गुझिया तक अपनी फेवरेट मिठाइयों को दें ये स्पेशल टच, खाने में हेल्दी और स्वाद में लाजवाब

Healthy Mithai: अगर आप भी मिठाई खाने के शौकीन हैं तो आपको आज हम बताएंगे आप अपनी इन फेवरेट मिठाइयों को हेल्दी कैसे बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
अपनी मिठाइयों को इन तरीकों से दें हेल्दी टच.

How to Make Healthy Mithai: दिवाली के त्योहार में घरो में मेहमानों का आना-जाना शुरू हो जाता है. रोशनी का यह त्योहार वह समय है जब हम में से ज्यादातर लोग खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं ताकि त्योहार का पूरा मज़ा उठा सकें और इसका मतलब है तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ खाना, वो भी बिना कैलोरी काउंट किए. छोटे गुलाब जामुन को बिना सोचे-समझे मुंह में डालने से लेकर गुझिया खाने तक — हमारे “देसी जीन्स” इस त्योहार के मौसम में हर वक्त मीठे और खाने की मांग करते रहते हैं. हालांकि बहुत से लोग इसे खाने के बाद गिल्ट भी फील करते हैं. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और बिना गिल्ट फील किए इनको खाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप अपनी इन मिठाइयों को कैसे एक हेल्दी रूप भी दे सकते हैं. 

1. काजू कतली 

काजू प्रोटीन और अच्छे फैट्स का स्रोत हैं, लेकिन इसमें डाली जाने वाली चीनी कैलोरी बढ़ा देती है. इन्हें थोड़ी मात्रा में खाना ठीक है. अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ या नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. रागी लड्डू 

रागी के लड्डू एक पॉवरहाउस मिठाई है! रागी कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होती है. अगर इसे गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया जाए तो यह त्योहारों की सबसे हेल्दी मिठाई है. पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसमें चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स डालें.

3. मूंग दाल हलवा 

मूंग दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन इसे बनाने में ज्यादा घी और शक्कर इस्तेमाल होने से कैलोरी बढ़ जाती है. थोड़ा कम घी इस्तेमाल करें और मिठास के लिए रिफाइंड शुगर की जगह खजूर का इस्तेमास करें.

ये भी पढ़ें: शेफ संजीव कपूर को जब किसी का खाना नहीं आता है पसंद तो करते हैं ये काम, आप भी हो जाएंगे हैरान

4. डेट एंड नट कोकोनट बॉल्स 

यह एक हेल्दी और स्वादिष्ट मिठाई है! खजूर, नारियल और ड्राई फ्रूट्स — तीनों ही एनर्जी, फाइबर और हेल्दी फैट्स के बेहतरीन स्रोत हैं.

5. पनीर जलेबी

स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन न्यूट्रिशन के लिहाज़ से कमजोर. साथ ही, यह डीप-फ्राइड और शुगर सिरप में डूबी होती है. इसे बेक या एयर फ्राई करें और रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ का सिरप डालें.

6. कलाकंद 

दूध से बनी होने के कारण यह प्रोटीन से भरपूर होती है, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है. इसे हेल्दी बनाने के लिए टोंड मिल्क और खजूर का पेस्ट इस्तेमाल करें.

7. गुझिया 

त्योहारों की शान — चाहे दिवाली हो या होली! इसे हेल्दी बनाने के लिए मैदा की जगह गेहूं का आटा इस्तेमाल करें, डीप फ्राई करने की बजाय बेक करें और चीनी की जगह गुड़ डालें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

