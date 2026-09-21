सालों पुराना काला तवा भी चमक उठेगा, बस किचन की इन 2 चीजों का करें इस्तेमाल

हर भारतीय घर के किचन में लोहे के तवे पर रोटियां और पराठे बनते हैं. लेकिन रोज़-रोज़ इस्तेमाल करने की वजह से इस पर तेल और चिकनाई की एक मोटी परत जम जाती है, जिससे धीरे-धीरे तवा एकदम काला और गंदा दिखने लगता है. कई बार तो यह इतना गंदा हो जाता है कि इसे नॉर्मल साबुन और स्क्रबर से साफ करना नामुमकिन सा लगने लगता है.

अगर आपके साथ भी यही समस्या है और आपका लोहे का तवा भी काला पड़ चुका है, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यूट्यूब पर (Suneeta's Khana) चैनल पर एक बहुत ही आसान और असरदार किचन टिप शेयर की गई है, जिससे आप अपने काले और गंदे तवे को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस जादुई तरीके से तवे की सफाई कैसे की जाती है.

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क्या है तवा साफ करने का तरीका-

​सबसे पहले आपको गंदे और काले तवे को गैस पर हाई फ्लेम पर रखना है. तवे को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए खाली ही गैस पर तेज आंच पर गर्म होने दें. थोड़ी देर में तवे से हल्का-हल्का धुआं निकलने लगेगा. ध्यान रहे कि इस दौरान तवा बहुत ज्यादा गर्म होगा, इसलिए इसे छूने से बचें. ​जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब इसे गैस से उतारकर नीचे किसी सेफ जगह पर रख लें. अब एक पुराना चाकू लें और उसकी मदद से तवे पर जमी हुई मोटी गंदगी और जली हुई परत को खुरचें. तवा अच्छी तरह गर्म किया जा चुका होता है, इसलिए इसकी सारी गंदगी बहुत आसानी से पपड़ी बनकर उतरने लगती है. ठंडे तवे के मुकाबले गर्म तवे पर जमी मैल को निकालना बेहद आसान हो जाता है और इसमें मेहनत भी कम लगती है. चाकू चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें ताकि हाथों पर चोट न लगे. कुछ ही मिनटों में तवे पर जमा सारा काला कचरा बाहर निकल जाएगा.

क्या है तवा साफ करने का ​दूसरा तरीका-

​गंदगी निकालने के बाद अब तवे को फिर से गैस पर रखें. इसके बाद इसमें लगभग दो से तीन चम्मच ब्राउन विनेगर यानी सिरका डालें.

सिरका डालने के तुरंत बाद इसमें एक चम्मच भर कर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर मिला दें.

जैसे ही आप इसमें डिटर्जेंट डालेंगे, यह सिरके के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा और तवे पर जमी बाकी की चिकनाई को फुला देगा.

​इसके बाद एक छोटा सा मिट्टी का दिया लें और उसकी मदद से इस मिश्रण को तवे पर चारों तरफ हल्के हाथों से रगड़ें.

आपको बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मिट्टी के दिए के इस्तेमाल से तवे पर बचा हुआ मैल भी बहुत आसानी से साफ हो जाता है.

​अब तवे को किचन सिंक में ले जाएं और नल के पानी से इसे अच्छी तरह धो लें.

दोनों तरफ से धोने के बाद आप देखेंगे कि आपका वही पुराना, काला और गंदा तवा एकदम चमक उठा है.

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