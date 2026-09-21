हर PF अकाउंट होल्डर तुरंत कर लें ये 7 काम; इमरजेंसी में बिना रुकावट निकलेगा फंड

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का पीएफ (PF) खाता हर नौकरीपेशा व्यक्ति के सुरक्षित भविष्य की बुनियाद होता है. हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि लोग मेडिकल इमरजेंसी, मकान खरीदने या नौकरी बदलने के समय पीएफ ट्रांसफर या निकासी का आवेदन करते हैं, तो डिटेल्स में गड़बड़ी की वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. ऐसी परेशानियों से बचने के लिए ईपीएफओ सदस्यों को अपने ईपीएफ अकाउंट को हमेशा अपडेट रखना चाहिए.

दरअसल, भविष्य निधि (PF) का पैसा केवल रिटायरमेंट का फंड नहीं है, बल्कि यह मुसीबत और परेशानी के वक्त सबसे बड़ी वित्तीय ताकत साबित होता है. अगर आप चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट न हो, तो अपने यूएएन पोर्टल पर इन सात चीजों की जांच कर तुरंत अपडेट कर लें.

यूएएन एक्टिवेट और मोबाइल नंबर लिंक रखें

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ की सभी ऑनलाइन सेवाओं की चाबी है. लिहाजा, यह सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन नंबर हमेशा एक्टिवेट हो और आपका चालू मोबाइल नंबर भी इससे लिंक हो, ताकि सभी अलर्ट्स और ओटीपी समय पर मिलते रहें.

चेक करें कि कंपनी हर महीने पीएफ जमा कर रही है या नहीं

अपनी ईपीएफ पासबुक को नियमित रूप से लॉगिन करके देखें कि आपकी कंपनी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा हर महीने समय पर जमा कर रही है या नहीं. अगर कोई अंशदान छूटा हुआ है, तो तुरंत अपने एचआर से संपर्क करें.

नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसी व्यक्तिगत डिटेल्स सही रखें

पीएफ खाते में दर्ज नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि आधिकारिक दस्तावेजों से बिल्कुल मैच करनी चाहिए. यदि इनमें थोड़ा सा भी स्पेलिंग का अंतर होगा, तो ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग रुक सकती है.

बैंक खाता अपडेट और वेरिफाइड रखें

पीएफ की निकालने या ट्रांसफर का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है. ध्यान रखें कि एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर और सही ईएफएशसी कोड ईपीएफओ पोर्टल पर लिंक्ड और बैंक की ओर से वेरिफाइड होना चाहिए.

ई-नॉमिनेशन जरूर पूरा करें

अक्सर पीएफ खाता धारक नॉमिनी (Nominee) जोड़ना भूल जाते हैं. ऐसे में किसी अनहोनी की स्थिति में ई-नॉमिनेशन यह सुनिश्चित करता है कि आपके पीएफ और इंश्योरेंस का पैसा आपके कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार को बिना किसी सरकारी चक्कर के आसानी से मिल सके.

सर्विस हिस्ट्री और नौकरी बदलने का रिकॉर्ड चेक करें

अगर आपने पहले कंपनियां बदली हैं, तो सुनिश्चित करें कि पुरानी कंपनियों की एग्जिट डेट सही दर्ज है. पुरानी नौकरी का पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हुआ है या नहीं, इसका रिकॉर्ड सर्विस हिस्ट्री सेक्शन में जरूर देखें.

रेगुलर पीएफ पासबुक और मिलने वाले ब्याज की समीक्षा करें

ईपीएफओ हर वित्तीय वर्ष के अंत में जमा राशि पर ब्याज क्रेडिट करता है. समय-समय पर पासबुक चेक करने से आपको यह अंदाजा रहता है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना हो गया है. इसके साथ ही ऐसा करने से किसी गलती की पहचान शुरुआती दौर में ही हो जाती है, जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है.

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एक पूरी तरह से अपडेटेड और बैंक केवाईसी वेरिफाइड पीएफ खाते के कई बड़े फायदे है, जैसे बीमारी या शादी के लिए एडवांस पीएफ निकालते समय क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा खत्म हो जाता है. इसके अलावा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते समय पीएफ ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आती. वहीं, अंतिम समय में कागजी कार्रवाई या एचआर के चक्कर काटने से मुक्ति मिलती है.

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