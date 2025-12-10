विज्ञापन
लहसुन और अदरक को एक साथ मिलाकर खाने से क्या होता है? सच जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Garlic With Ginger Benefits: अदरक मतली कम करने, एक्सरसाइज के बाद होने वाले बॉडी पेन में राहत देने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और वेट लॉस में मदद कर सकता है.

लहसुन और अदरक को एक साथ मिलाकर खाने से क्या होता है? सच जानकर उड़ जाएंगे आपके होश
अदरक और लहसुन को साथ में खाने से क्या होगा?

Garlic With Ginger: अदरक और लहसुन दोनों ही किचन में खूब इस्तेमाल होते हैं और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं. कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या इन दोनों चीजों को मिलाकर खाने से इनके फायदे कम हो जाते हैं.

अदरक अपने तेज स्वाद और खुशबू के साथ कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देता है. इसमें मौजूद जिंजरॉल जैसा एक्टिव तत्व शरीर में सूजन कम करने और सेल्स को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है. इसके अलावा अदरक मतली कम करने, एक्सरसाइज के बाद होने वाले बॉडी पेन में राहत देने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और वेट लॉस में मदद कर सकता है.

लहसुन भी अपने स्वाद और फायदे दोनों की वजह से जाना जाता है. इसमें एलिसिन नाम का एक्टिव एलिमेंट होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है. लहसुन ब्लड प्रेशर कम करने, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकता है. लहसुन कुछ इम्यून सेल्स के काम को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर इंफेक्शन से लड़ पाता है. यही नहीं, लहसुन सप्लीमेंट से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई.

क्या अदरक और लहसुन को एक साथ मिलाना चाहिए?

अब सवाल यह है कि क्या इन्हें मिलाकर खाने से इनके फायदे कम हो जाते हैं. कई लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ गलतफहमी है. असल में अदरक और लहसुन को साथ मिलाने से इनकी एंटीऑक्सीडेंट पावर और बढ़ जाती है. मतलब यह कि दोनों का कॉम्बो अकेले इस्तेमाल करने की तुलना में ज्यादा फायदा दे सकता है.

अदरक और लहसुन में अलग-अलग तरह की एक्टिव चीजें होती हैं और दोनों का शरीर पर असर भी अलग होता है. जब इन्हें मिलाया जाता है तो कई बार इनका असर एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ सकता है. जैसे अदरक में मौजूद जिंजरॉल और लहसुन में मौजूद एलिसिन दोनों ही सूजन कम करने और सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद करते हैं. साथ खाने पर यह असर और ज्यादा मजबूत हो सकता है.

कुल मिलाकर बात यह है कि अदरक और लहसुन को साथ मिलाकर खाने से इनके फायदे कम नहीं होते, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए और भी ज्यादा असरदार हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

