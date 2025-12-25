विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप अपने बच्चे के लिए टिफिन में कुछ टेस्टी बनाने की सोच रहे हैं तो मेथी के पत्तों से बना ओट्स चीला आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ये रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि स्वाद में भी बेहद लाजवाब और हेल्दी होती है.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी मेथी ओट्स चीला, नोट करें ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं ओट्स मेथी चीला.

Kid's Lunchbox Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में हरी सब्जियों की बहार सी आ जाती है. हरी सब्जियों से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं. अगर आप अपने बच्चे के लिए टिफिन में कुछ टेस्टी बनाने की सोच रहे हैं तो मेथी के पत्तों से बना ओट्स चीला आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ये रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि स्वाद में भी बेहद लाजवाब और हेल्दी होती है. आइए जानते हैं ओट्स मेथी चीला बनाने की आसान विधि.

ओट्स मेथी चीला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

  • ओट्स – 1 कप
  • मेथी के पत्ते – 1 कप (बारीक कटे हुए)
  • प्याज – 1 (बारीक कटा हुआ)
  • हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी हुई)
  • अदरक – 1 चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)
  • बेसन – 2 बड़े चम्मच
  • हल्दी पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • पानी – आवश्यकतानुसार
  • तेल – आवश्यकतानुसार

ओट्स मेथी चीला बनाने की विधि

ओट्स मेथी चीला बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी जार में ओट्स डालकर बारीक पीस लें और इसे एक बर्तन में निकाल लें. अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी, प्याज, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बेसन डालें. इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चीला के लिए न ज्यादा गाढ़ा और न ज्यादा पतला घोल तैयार कर लें. इसके बाद तवा गरम करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं. एक बड़े चम्मच की मदद से घोल तवे पर डालें और गोल आकार में फैला लें. ऊपर से थोड़ा सा तेल डालकर चीला को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. इसी तरह बाकी घोल से भी चीले तैयार कर लें.

तैयार ओट्स मेथी चीला को हरी चटनी, टमाटर की चटनी या अचार के टिफिन में पैक कर दें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

