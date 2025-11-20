विज्ञापन
विशेष लिंक

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी ब्रेड इडली, खाने में टेस्टी और फटाफट बनकर होंगी तैयार

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी ब्रेड इडली, नोट कर लें रेसिपी. सुबह 10 मिनट में लंच बनकर होगा तैयार.

Read Time: 3 mins
Share
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी ब्रेड इडली, खाने में टेस्टी और फटाफट बनकर होंगी तैयार
Kid's Lunchbox Recipe: ब्रेड से बनाएं टेस्टी इडली.

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप भी सुबह बच्चे के लिए टिफिन में कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो झटपट बनकर तैयार हो जाए और खाने में भी टेस्टी भी हो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी रेसिपी जो बच्चे को टिफिन में देने के लिए बेस्ट है और खाने में टेस्टी और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएगी. आज हम आपको बताएंगे ब्रेड इडली बनाने की रेसिपी. ये सुबह के नाश्ते और बच्चे के लंच के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. तो चलिए जानते हैं ब्रेड इडली बनाने की रेसिपी.

सामग्री 

  • ब्रेड स्लाइस - 6 वाइट या ब्राउन
  • दही – 1 कप (थोड़ा खट्टा)
  • सूजी – 1/2 कप
  • पानी – आवश्यक्तानुसार
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – 1 टेबलस्पून
  • राई – 1/2 टीस्पून
  • करी पत्ते – 6 से 7
  • हरी मिर्च – 1 बारीक कटी हुई
  • अदरक – 1 टीस्पून कद्दूकस
  • गाजर – 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई
  • धनिया पत्ता – 1 टेबलस्पून कटा हुआ
  • ईनो – 1/2 टीस्पून 

विधि 

ब्रेड इडली बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के चारों डॉर्क साइड को काटकर निकाल दें. इसके बाद इसे मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर तैयार कर लें. अब इस पाउडर को एक बाउल मे निकालें और इसमें दूध और राई डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर बैटर तैयार करें जिससे ये ना तो ज्यादा पतला हो. बैटर इतना थिक होना चाहिए कि इससे इडली बन सके. 

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल चीला, नोट करें रेसिपी

इसके बाद एक पैन में तेल गरम करें और इसमें राई डालें. जब राई चटकने लगे, तो हरी मिर्च, करी पत्ते और अदरक डालकर भूनें. आप चाहें तो बारीक कटी गाजर भी डाल सकते हैं. तड़का तैयार होने पर इसे बैटर में मिलाएं और अब इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं.

अब एक पैन में तेल गर्म करें इसमें राई डालें और अब राई चटकने लगे तो इसमें हरी मिर्च, करी पत्ता और अदरक डालकर भून लें. आप चाहें तो इसमें गाजर को बारीक काटकर भी डाल सकते हैं. इस तड़के को बैटर मे मिलाएं और इसमें स्वादानुसार नमक मिलाकर बैटर को तैयार कर लें. इडली बनाने से ठीक पहले इसमें ईनो डालकर मिक्स करें और इसको तुरंत इडली के सांचे में भरकर स्टीम होने के लिए रख दें. थोड़ी देर बाद इसको चेक करने के लिए टूथपिक या चाकू डालें. अगर वो साफ निकल आए तो इडली तैयार हैं. इडली तैयार होने पर उन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और सांचों से निकाल लें. इस इडली को नारियल चटनी, टमाटर चटनी या सांभर के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kids Lunchbox Recipe, Bread Idli Recipe, How To Make Bread Idli, Bread Idli Kaise Banti Hai, Food
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com