Paan Shots Recipe For Holi: 5 मिनट में बनाएं होली स्पेशल पान शॉट्स, “पान ठंडाई” से करें मेहमानों का स्वागत

Paan Thandai Or Paan Shots Recipe: होली का त्योहार रंगों, मिठाइयों और खास ड्रिंक्स के बिना अधूरा लगता है. अगर इस बार आप अपनी होली पार्टी में कुछ नया और अलग परोसना चाहते हैं, तो पान शॉट्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

पान ठंडाई के लिए जरूरी सामग्री- (Ingredients For making Paan Shots Or Paan Thandai)

  • ताजे पान के पत्ते- 6 से 8 बड़े पत्ते

  • गुलकंद- 3 से 4 बड़े चम्मच

  • ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता)- 3 बड़े चम्मच (कटा हुआ)

  • मिश्री- 2 बड़े चम्मच (या स्वादानुसार)

  • वनीला आइसक्रीम- 1 कप (लगभग 4 स्कूप)

पान ठंडाई बनाने की आसान विधि- (How To Make Paan Shots Or Paan Thandai)

  1. सबसे पहले पान के पत्तों को अच्छी तरह धो लें. डंठल हटाकर पत्तों को छोटे टुकड़ों में काट लें.
  2. अब मिक्सर में पान के पत्ते, एक चम्मच गुलकंद, थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और स्वाद के अनुसार मिश्री डालें. इसमें एक या दो स्कूप वनीला आइसक्रीम भी मिला दें.
  3. अब सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड करें. अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा ठंडा दूध मिला सकते हैं, ताकि मिश्रण स्मूद बन जाए.
  4. तैयार मिश्रण को छोटे-छोटे शॉट ग्लास में डालें. ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स या गुलकंद से सजाएं. चाहें तो हल्की सी बर्फ भी डाल सकते हैं.

पान भारत की पारंपरिक पहचान है. आमतौर पर इसे खाने के बाद परोसा जाता है, लेकिन इस बार इसे एक ठंडे और मीठे ड्रिंक के रूप में परोसें. गुलकंद और पान का मेल मुंह में ठंडक और ताजगी देता है. यह पूरी तरह नॉन-अल्कोहलिक है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसे पी सकते हैं. इस होली कुछ अलग ट्राई करें.

