Paan Shots Recipe For Holi: 5 मिनट में बनाएं होली स्पेशल पान शॉट्स, “पान ठंडाई” से करें मेहमानों का स्वागत

Paan Thandai Or Paan Shots Recipe: होली का त्योहार रंगों, मिठाइयों और खास ड्रिंक्स के बिना अधूरा लगता है. अगर इस बार आप अपनी होली पार्टी में कुछ नया और अलग परोसना चाहते हैं, तो पान शॉट्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसे कई लोग “पान ठंडाई” भी कहते हैं. यह छोटा सा हरा ड्रिंक देखने में बहुत अच्छा लगता है और स्वाद में भी बेहद लाजवाब होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता. सिर्फ 5 मिनट में यह तैयार हो जाता है. होली के मौके पर जब मेहमान घर आएं, तो उन्हें यह पान शॉट वेलकम ड्रिंक के रूप में दिया जा सकता है. इसका ताजा हरा रंग और ठंडा स्वाद माहौल को और भी रंगीन बना देता है.

पान ठंडाई के लिए जरूरी सामग्री- (Ingredients For making Paan Shots Or Paan Thandai)

ताजे पान के पत्ते- 6 से 8 बड़े पत्ते

गुलकंद- 3 से 4 बड़े चम्मच

ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, पिस्ता)- 3 बड़े चम्मच (कटा हुआ)

मिश्री- 2 बड़े चम्मच (या स्वादानुसार)

वनीला आइसक्रीम- 1 कप (लगभग 4 स्कूप)

यह भी देखें: 7 Most Common Diseases Nowadays: ये 7 बीमारियां बना चुकी हैं हर घर में अपनी जगह

पान ठंडाई बनाने की आसान विधि- (How To Make Paan Shots Or Paan Thandai)

सबसे पहले पान के पत्तों को अच्छी तरह धो लें. डंठल हटाकर पत्तों को छोटे टुकड़ों में काट लें. अब मिक्सर में पान के पत्ते, एक चम्मच गुलकंद, थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और स्वाद के अनुसार मिश्री डालें. इसमें एक या दो स्कूप वनीला आइसक्रीम भी मिला दें. अब सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड करें. अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा ठंडा दूध मिला सकते हैं, ताकि मिश्रण स्मूद बन जाए. तैयार मिश्रण को छोटे-छोटे शॉट ग्लास में डालें. ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स या गुलकंद से सजाएं. चाहें तो हल्की सी बर्फ भी डाल सकते हैं.

पान भारत की पारंपरिक पहचान है. आमतौर पर इसे खाने के बाद परोसा जाता है, लेकिन इस बार इसे एक ठंडे और मीठे ड्रिंक के रूप में परोसें. गुलकंद और पान का मेल मुंह में ठंडक और ताजगी देता है. यह पूरी तरह नॉन-अल्कोहलिक है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसे पी सकते हैं. इस होली कुछ अलग ट्राई करें.

Watch Video: कैसे बनाएं अचारी आलू टिक्का रेसिपी | How To Make Achari Aloo Tikka

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)