Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल चीला, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाना चाहते हैं तो ये मूंग दाल चीला की रेसिपी आपके लिए ही है. यहां देखिए कैसे आप इसे अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं.

Moong Dal Chila Recipe: बच्चे के लिए अगर आप कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहती हैं जिसे आपका बच्चा मन से खाए और उसको सारे पोषण भी मिले तों हमारे पास आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी है जो आपके बच्चे को यकीनन पसंद आएगी. बस आपको उसे क्रिएटिव तरीके से अपने बच्चे के लिए पैक करना है. तो चलिए जानते हैं मूंग दाल चीला बनाने की आसान और हेल्दी रेसिपी. 

सामग्री 

  • मूंग दाल - 1 कटोरी ( भीगी हुई)
  • हरी मिर्च - 1 
  • अदरक - 1 छोटा टुकड़ा
  • जीरा - थोड़ा सा
  • नमक - स्वादानुसार
  • प्याज - 1 छोटी
  • पालक, गाजर, चुकंदर - इनमें से कोई भी एक सब्जी का जूस 

रेसिपी

आपको सबसे पहले मूंग दाल को मिक्सर में डालना है और इसमें हरी मिर्च, अदरक, जीरा, नमक, प्याज और किसी भी सब्जी का रस डालकर सभी चीजों को मिक्सी में अच्छे से पीसकर पेस्ट तैयार कर लें. आप देख लें कि पेस्ट ना तो बहुत ज्यादा पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा ताकि आप इसको सही से तवे पर फैला सकें. 

अब नॉन स्टिक तवे को गर्म करें और उसमें घी या तेल लगाएं. अब इसमें चीले का बैटर फैलाएं और इसको अच्छे से पकने दें. इसको ज्यादा क्रिस्पी ना करें वरना ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा इसको एक साइड अच्छे से पकाएं और दूसरी तरफ हल्का सा सेंके कुछ सेकेंड के लिए. इसके बाद आपको चीले को प्लेट में निकाल लेना है और शेप कटर लेना हैं जिसमें अलग-अलग शेप के कार्टून बने होते हैं. उससे चीले को काट कर बच्चे के लिए पैक कर देना है. 

