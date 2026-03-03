Colorful Nariyal Barfi Recipe For Holi: होली की खुशियों को करें दो गुना, घर पर बनाएं ''कलरफुल नारियल बर्फी"

Colourful Nariyal Barfi Recipe For Holi: होली के मौके पर अगर आप ऐसी मिठाई बनाना चाहते हैं जो दिखने में भी खूबसूरत हो और स्वाद में भी लाजवाब हो, तो रंग बिरंगी नारियल बर्फी एक शानदार विकल्प है. यह रेसिपी घर पर आसानी से बन जाती है और ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं होती. इसकी खास बात यह है कि इसे आप अपनी पसंद के रंगों में बना सकते हैं. जब इसे प्लेट में सजाकर रखा जाता है तो यह त्योहार की रौनक को और बढ़ा देती है. बच्चे खास तौर पर इसके रंगों की वजह से इसे बहुत पसंद करते हैं.

रंग बिरंगी नारियल बर्फी के लिए आवश्यक सामग्री- (Ingredients For Colourful Nariyal Barfi)

ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल- 2 कप

कंडेंस्ड मिल्क- 1 कप

घी- 1 बड़ा चम्मच

इलायची पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

फूड कलर- 3 अलग-अलग रंगों में कुछ बूंदें

पिस्ता या बादाम- कुछ (सजाने के लिए)

यह भी देखें- Holi Recipe 2026: होली पर बनाएं स्पेशल Home Made Thandai, इस आसान रेसिपी से

रंग बिरंगी नारियल बर्फी बनाने की विधि- (How To Make Colourful Nariyal Barfi)

सबसे पहले एक कड़ाही को गैस पर रखें और उसमें घी डालकर हल्का गर्म करें. अब कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और दो से तीन मिनट तक धीमी आंच पर चलाते हुए हल्का भून लें. इसके बाद इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालें और लगातार चलाते रहें ताकि मिश्रण कड़ाही में चिपके नहीं. जब मिश्रण गाढ़ा होकर एक साथ आने लगे तब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं. गैस बंद कर दें और मिश्रण को तीन बराबर हिस्सों में बांट लें. अब हर हिस्से में अलग अलग फूड कलर की कुछ बूंदें डालकर अच्छी तरह मिला लें. एक ट्रे या प्लेट में पहले एक रंग वाला मिश्रण फैलाएं और उसे चम्मच की मदद से समतल करें. उसके ऊपर दूसरा रंग फैलाएं और फिर तीसरी परत लगाएं. हल्के हाथ से दबाकर सभी परतों को सेट करें. मिश्रण को लगभग एक घंटे तक ठंडा होने दें ताकि वह अच्छे से जम जाए. इसके बाद मनचाहे चौकोर या डायमंड आकार में काट लें. ऊपर से पिस्ता या बादाम से सजाएं और होली के मौके पर परिवार के साथ इसका आनंद लें.

Watch Video: कैसे बनाएं स्वादिष्ट मैंगो फिरनी रेसिपी| Mango Phirni Recipe | How To Make Mango Phirni

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)