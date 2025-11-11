Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी चना दाल चीला, नोट करें रेसिपी

विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी चना दाल का चीला, नोट करें इस पौष्टिक और टेस्टी चीला का रेसिपी.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए उनके लंच बॉक्स मे ऐसा क्या बनाया जाए जो खाने में पौष्टिक होने के साथ ही टेस्टी भी हो जो उनको पसंद आए और वो उसे मजे से खाएं. अगर आप भी ऐसी रेसिपी की तलाश मे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी और पौष्टिक है. हम बात कर रहे हैं चना दाल चीला की. चलिए जानते हैं चना दाल का चीला बनाने की रेसिपी.

सामग्री 

  • चना दाल - 2 कप
  • प्याज - 1 
  • टमाटर - 1
  • गाजर - 1
  • हरी मिर्च - 1 
  • हरा धनिया - बारीक कटा हुआ
  • दही - आधा कप
  • नमक
  • तेल

रेसिपी 

चना दाल का चीला बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह से धुलकर 2-3 घंटो के लिए भिगोकर रख दें. आप इसे जल्दी भिगोने के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं. जब दाल भीग जाए तो इसे मिक्सी में डालें अब इसमें हरी मिर्च डालकर पीस लें. अब इस पेस्ट को एक बाउल में निकालें इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, कद्दूकस की हुई गाजर, हरा धनिया, नमक और दही मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें.  ध्यान रखें बैटर न बहुत पतला हो, न बहुत गाढ़ा. जब बैटर तैयार हो जाए, तो इसे 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

अब तवे को गर्म करें और उसमें हल्का सा तेल लगाएं और चीले के बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. आपका चीला बनकर तैयार है. इसे हरी चटनी या फिर रेड सॉस के साथ पैक करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Kid's Lunch Box Recipe, Chana Daal Chila Recipe, Healthy Lunch Box Recipe, Quick Lunch Box Recipe, Food News
