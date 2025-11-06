Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए लंच बॉक्स मे बनाएं मैगी के पकौड़े, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए उनके टिफिन बॉक्स में ऐसा क्या बनाकर दिया जाए जिसे वो पूरे मन से खाए और उसका टिफिन पूरा खत्म होकर वापस लौटे. अगर आप भी अपने बच्चे के लंच बॉक्स के लिए कोई टिफिन की रेसिपी की तलाश मे हैं तो आज हम आपको बताएंगे मैगी से बने टेस्टी पकौड़ों की रेसिपी. जो आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगा. जैसा की हम सब जानते हैं कि मैगी बच्चों की जान होती है. तो चलिए बताते है मैंगी के पकौड़ों बनाने की रेसिपी.

घर पर कैसे बनाएं मैगी के पकौड़े

मैगी के पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉर्मल पकौड़ों से थोड़े अलग होते हैं जो आपके बच्चे को बेहद पसंद भी आएंगे.

सामग्री

मैगी 1 पैकेट

शिमाल मिर्च

प्याज

गरम मसाला

नमक

मैगी मसाला

लहसुन-अदरक पेस्ट

बेसन

तेल तकने के लिए

नमक -स्वादनुसार

रेसिपी

मैगी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक कप उबली हुई मैगी लें. इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज, गरम मसाला, नमक और मैगी मसाला डालें. अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसन डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इसमें थोड़ा थोड़ा ​पानी डालकर बेसन को ​मैगी के साथ मिक्स करें ताकि कोई गुठली न रह जाए. एक पैन में तेल गरम करें और मैगी मिश्रण से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर गरम तेल डालें. इन सभी पकौड़ों चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लें. टिशू पेपर पर​ निकाल लें ताकि एक्ट्रा तेल निकल जाएं. अब इसे टिफिन में केचप के साथ पैक कर कें दे. आपके बच्चे को ये बेहद पसंद आएगा.

