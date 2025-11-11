विज्ञापन
Kidney Stone Me Kya Na Khaye: आइए जानते हैं कि किडनी में स्टोन होने पर किन चीजों को खाने से बचना चाहिए ताकि स्टोन दोबारा न बन सके.

बार-बार बनता है स्टोन? इन 5 चीजों से आज से बना लें दूरी
पथरी में क्या परहेज करना चाहिए?

Kidney Stone Me Kya Na Khayeबदलते लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और कम पानी पीने के कारण किडनी स्टोन की समस्या काफी आम बन गई है. अगर आपको किडनी में स्टोन की समस्या है, तो सिर्फ दवा ही नहीं, अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है. कई ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन बार-बार स्टोन बनने का कारण बन सकता है. तो आइए जानते हैं कि किडनी में स्टोन होने पर किन चीजों को खाने से बचना चाहिए ताकि स्टोन दोबारा न बन सके.

किडनी स्टोन में ज्यादा क्या खाना चाहिए?

ज्यादा नमक: जरूरत से ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ सकता है और कैल्शियम यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है. इसलिए नमकीन, चिप्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, अचार और पापड़ जैसे हाई सॉल्ट डाइट से आपको बचना चाहिए.

ऑक्सलेट: ऑक्सलेट से भरपूर चीजें कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बनाने का कारण बन सकती हैं. इसलिए पालक, चुकंदर, चॉकलेट और नट्स जैसी चीजों के ज्यादा सेवन बचना चाहिए. यह स्टोन बनने का कारण बन सकते हैं. 

ज्यादा प्रोटीन: ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, खासकर रेड मीट या नॉनवेज, शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा सकता है जो स्टोन बनने का कारण बन सकता है. अधिक प्रोटीन से किडनी में स्टोन की समस्या और खराब रूप ले सकती है.

कोल्ड ड्रिंक्स: बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और जूस में हाई-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और स्टोन बनने की संभावना को बढ़ा सकता है. इसलिए कोला और गैस वाली ड्रिंक्स या पैकेट वाले मीठे जूस का सेवन करने से बचना चाहिए.

कम पानी पीना: किडनी स्टोन की सबसे बड़ी वजह कम पानी पीना है. जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो यूरिन गाढ़ा हो जाता है और उसमें मौजूद खनिज आपस में जुड़कर स्टोन बना लेते हैं. इसलिए जरूरी है रोजाना कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

