विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या खाने से किडनी साफ रहती है? किडनी में जमा गंदगी साफ कर देंगे ये 5 सुपरफूड्स

Kidney Ko Kaise Saaf Karen: यहां किडनी को स्वस्थ रखने वाले ऐसे ही 5 सुपरफूड्स के बारे में बताया गया है, जो न सिर्फ किडनी को मजबूत बनाते हैं बल्कि पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्या खाने से किडनी साफ रहती है? किडनी में जमा गंदगी साफ कर देंगे ये 5 सुपरफूड्स
मैं घर पर अपनी किडनी को डिटॉक्स कैसे कर सकता हूँ?

Kidney Ko Kaise Saaf Karen: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे खून को फ़िल्टर करने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने का काम करती है. अगर किडनी ठीक तरह से काम न करे तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिससे सूजन, थकान, पेशाब में जलन, हाई ब्लड प्रेशर और कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी किडनी को कैसे हेल्दी रखना चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. यहां किडनी को स्वस्थ रखने वाले ऐसे ही 5 सुपरफूड्स के बारे में बताया गया है, जो न सिर्फ किडनी को मजबूत बनाते हैं बल्कि पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं.

सबसे अच्छा किडनी डिटॉक्स क्या है?

सेब: सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और प्राकृतिक खनिज न सिर्फ किडनी की सूजन को कम करते हैं, बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखते हैं. नियमित रूप से सेब का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

खीरा: खीरा पानी से भरपूर होता है. यह शरीर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करता है. इसका सेवन किडनी पर भार कम करता है और पेशाब की मात्रा बढ़ाकर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में तेजी से वजन कैसे कम करें? इन 3 चीजों को बनाएं साथी

गुनगुना पानी और नींबू: नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड किडनी में स्टोन बनने की संभावना को कम कर सकता है. ऐसे में अगर आप सुबह नींबू पानी पीते हैं, तो किडनी को हेल्दी रख सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों और बथुआ में विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. 

ब्लूबेरी: ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा स्रोत है. यह किडनी को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाती हैं और इसे अच्छा फंक्शन करने में मदद करती है. आप चाहें, तो स्ट्रॉबेरी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Watch Video: 


 


 


 


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kidney Kaise Hota Hai Dikhaiye, Kidney Kaise Kaam Karti Hai, Kidney Ko Theek Rakhne Ke Liye Kya Khana Chahie, Foods To Make Kidney Healthy, Kidney Foods Good
Get App for Better Experience
Install Now