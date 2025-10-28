खाली पेट कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? कब्ज से लेकर पेट से जुड़ी कई समस्याओं की बन सकता है वजह

Khali Pet Kaun se Phal Nahi Khane Chaiye: फलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए डॉक्टर्स भी सुबह खाली पेट फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं. लोग अपनी पसंद के हिसाब से फलों को खाते हैं. कोई एक ही फल को सुबह खाली पेट खाता है तो कुछ लोग फ्रूट बाउल जिसमें कई तरह के फल होते हैं उसका सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ फलों का खाली पेट सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. कुछ फलों का खाली पेट सेवन बॉडी पर जहर की तरह काम कर सकता है. तो चलिए जानते हैं किन फलों को खाली पेट खाने से बचना चाहिए.

खाली पेट कौन सा फल नहीं खाना चाहिए

पपीता

खाली पेट पपीते का सेवन सेहत के लिए बेहद लाभदायी माना जाता है. इसमें पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है. इसके साथ ही इसका सेवन कब्ज जैसी समस्या से भी राहत दिलाने में मदद करता है और गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है. लेकिन कई लोगों के लिए इसका खाली पेट सेवन समस्या बन सकता है.

दरअसल पपीते में पाया जाने वाला पपेन कुछ लोगों के पेट की परत में जलन पैदा कर सकता है. जिसकी वजह से इसका उल्टा असर पड़ता है. ये पाचन में समस्या पैदा कर सकता हैं. वहीं कुछ लोगों को इसका सेवन करने से बदहजमी और चक्कर आने जैसी समस्या भी हो सकती है. इसलिए ऐसे लोगों को खाली पेट पपीते का सेवन करने से बचना चाहिए.

अगर आपको भी पपीता खाने के बाद इस तरह की समस्या होती है तो आप खाली पेट पपीते का सेवन करने से परहेज करें.

अनानास

केला

खट्टे फल

