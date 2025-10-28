विज्ञापन
1 दिन में कितने कप चाय पीनी चाहिए, करीना कपूर की डाइटीशियन ने बताया किस समय और कितनी चाय पीना है सही

Ek Din me Kitni Chai Pini Chaiye: अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चाय आपकी सेहत पर कैसा असर डालती है. आइए जानते हैं एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए, क्या है सही समय और क्या है चाय बनाने का सही तरीका.

एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए?

Ek Din me Kitni Chai Pini Chaiye: भारत में लोगों की चाय के लिए दीवानगी देखते ही बनती है. सर्दियों की सुबह हो या फिर गर्मियों की दोपहर हर किसी को चाय पीना पसंद होता है. कई लोगों की सुबह चाय के बगैर नहीं होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चाय को आप इतना चाव से पीते हैं वो आपकी सेहत पर क्या असर डालती है. साथ ही आप एक दिन में कितनी चाय पी सकते हैं और इसे किस समय और कितनी मात्रा में पीना सही है. आपको बता दें कि जानी-मानी सेलीब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आप एक दिन में कितनी चाय पी सकते हैं, इसके साथ ही इसे किस समय पीना चाहिए और कितनी मात्रा में पीना चाहिए.

रुजुता दिवेकर ने बताया कि अगर आप रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप एक दिन में 2-3 कप चाय से ज्यादा आपको नहीं पीना चाहिए. 

किस समय चाय पीना चाहिए?

कई लोग सुबह और शाम को चाय पीते हैं. लेकिन नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन में कई बार चाय पी लेते हैं. रुजुता दिन के समय खाली पेट चाय और कॉफी पीने से भी मना करती हैं. इसके अलावा अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो शाम को 4 बजे के बाद भी आपको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए. 

चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर मेलाटोनिन को रिलीज होने में डिले कर सकता है. बता दें कि मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर को सोने का संकेत देता है.

चाय बनाने का सही तरीका (Chai Banane Ka Sahi Tarika)

चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में 2 कप पानी डालें. आपको चाय पत्ती लेनी होगी. जैसे-जैसे पानी की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही चाय पत्ती की मात्रा भी बढ़ेगी. इसे एक कप में आधा चम्मच चाय पत्ती के हिसाब से नापा जा सकता है. सबसे पहले आपको पानी उबालना है ताकि दूध डालने के बाद भी पानी की वजह से दूध में कच्चापन ना दिखे. पानी को उबालने के बाद दूध डालना है और उसके एक मिनट बाद चाय पत्ती. ऐसे में चाय में कच्चापन नहीं आएगा और किसी भी कारण से दूध के फटने की गुंजाइश नहीं होगी. अगर दूध पहले से ही पका हुआ है, तो आप पहले पानी को उबालें और उसके बाद चाय पत्ती डालें. इसके बाद आप दूध डालकर थोड़ी देर पकाएं. शक्कर को घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए इसमें आप कभी भी डाल सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

