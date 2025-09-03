विज्ञापन
दुबले-पतले शरीर में भरना है मांस तो इस एक चीज को खा लें सुबह, तेजी से बढ़ने लगेगा वजन

Weight Gain Food: अगर आप भी अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और इसमें मांस भरना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इस एक चीज को शामिल कर तेजी से वजन को बढ़ा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Weight Gain Food: वजन को कैसे बढ़ाएं.

Weight Gain Tips: आज के समय में मोटापा एक बड़ी समस्या में से एक है. लेकिन वजन को कम करने के लिए हमें कई जगह से जानकारी मिल जाती है. लेकिन जब भी वजन को बढ़ाने की बात आती है हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती जितनी हमें चाहिए होती है. दरअसल जिनका वजन कम हैं जो दुबलेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए वजन बढ़ाना एक बड़ा टास्क है. वजन बढ़ाने के लिए लोग कई तरह की डाइट फॉलो करते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं. लेकिन कई बार इन सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं. इसलिए इनका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और अगर कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें. अगर आप भी वजन को बढ़ाने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको ऐसे फूड के बारे में बता रहे हैं, जिससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

वजन बढ़ाने के लिए खजूर- (Dates Benefits for Weight Gain)

अगर आप भी हेल्दी तरीके से अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो खजूर को डाइट में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन्स, फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो वजन को तेजी से बढ़ाने का काम कर सकते हैं. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Photo Credit: Canva

वजन बढ़ाने के लिए खजूर कैसे खाएं (How to Eat Dates for Weight Gain)

वजन को बढ़ाने के लिए आप खजूर को कई तरह से खा सकते हैं. सबसे अच्छा और आसान तरीका है इसे भिगोकर खाना. रात को सोने से पहले 4-5 खजूर भिगोकर रख दें. सुबह उठने के बाद खाली पेट इनका सेवन करें. इसे आप पानी की जगह दूध में भिगोकर रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

