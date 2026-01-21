विज्ञापन
Dadi-Nani Ke Nuskhe: बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये असरदार 'दादी-नानी के नुस्खे'

Dadi Nani Ke Nuskhe For Weight Gain: बाजार में भी कई तरह के सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो बच्चे के वजन को हेल्दी तरीके से बढ़ाने में मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली खजाना तो हमारी रसोई में ही छिपा है. वो है हमारी दादी-नानी के नुस्खे जो पुराने समय से लेकर आज तक काम में आते हैं.

Dadi Nani Ke Nuskhe: बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद करेंगे ये नुस्खे.

Dadi Nani Ke Nuskhe: आज के समय में हर दूसरी मॉं की एक ही परेशानी रहती है कि उनके बच्चे का वजन कम है, वो कुछ खाता नहीं हैं या फिर बहुत दुबला-पतला और कमजोर है. ऐसे में वो अपने बच्चे को हर वो कुछ खिलाना चाहती हैं जो उनका वजन हेल्दी तरीके से बढ़ाने में मदद कर सके. बता दें कि बाजार में भी कई तरह के सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो बच्चे के वजन को हेल्दी तरीके से बढ़ाने में मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली खजाना तो हमारी रसोई में ही छिपा है. वो है हमारी दादी-नानी के नुस्खे जो पुराने समय से लेकर आज तक काम में आते हैं. हमारी दादी-नानी के पास बच्चों की सेहत बनाने के लिए ऐसे नायाब तरीके थे, जिनका आज भी कोई मुकाबला नहीं है. अगर आप भी अपने बच्चे के वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये जादुई नुस्खे आपके काम आ सकते हैं. 

बच्चे का वजन बढ़ाने के दादी-नानी के नुस्खे ( Weight Gain Home Remedies)

1. देसी घी

दादी-नानी के नुस्खों में सबसे ऊपर और पहले आता है देसी घी. देसी घी ना ही सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ में भी मदद करते हैं. बच्चे की दाल, खिचड़ी या दलिया में आप ऊपर से आधा चम्मच घी डालकर जरूर खिलाएं.

2. केला और दूध

वजन बढ़ाने के लिए केले और दूध का सेवन भी फायदेमंद माना जाता है. बता दें कि केले को एक 'सुपरफूड' भी माना जाता है. अगर आपका बच्चा ठोस आहार लेने लगा है तो आप उसे दिन में 1 या 2 पके हुए केले को दूध के साथ मैश करके दें. आप इसको और पौष्टिक बनाने के लिए दूध और केले के साथ गुड़ मिलाकर इसका शेक बनाकर भी दे सकते हैं. 

3. रागी 

आजकल जिसे हम 'सुपरफ्रेन' कहते हैं, उसे हमारी नानी-दादी हमेशा से इस्तेमाल करती आई हैं. बता दें कि वजन बढ़ाने में रागी भी बेहद मददगार साबित हो सकता है. रागी में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. आप बच्चे को रागी का हलवा या इसकी राब मिलाकर खिला सकते हैं. ये बच्चों का वजन बढ़ाने के साथ ही उनकी हड्डियों को भी मजबूत करने में रामबाण साबित हो सकता है.

4. सूखे मेवे 

बादाम, काजू, अखरोट और मखाने को भूनकर इनका बारीक पाउडर बना लें. इस पाउडर को दूध या दलिया में मिलाकर खिलाएं. ये बच्चों की याददाश्त तेज करने और वजन बढ़ाने में भी मदद करता है.

5. शकरकंद 

शकरकंद को उबाल कर खाना भी वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है, इसको पचाना आसान होता है और इसका स्वाद बच्चे को पसंद भी आएगा.

एक बात का ध्यान जरूर रखें की वजन बढ़ाने के लिए अपने बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाने से बचें. बच्चे को खेल-खेल में और छोटे-छोटे मील में खाना दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

