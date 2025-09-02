विज्ञापन
Badaam Milkshake Recipe: अगर आप भी स्वाद के साथ सेहतमंद कुछ बनाना चाहते हैं तो बादाम मिल्क शेक को ट्राई कर सकते हैं. इसे छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद.

आज क्या बनाऊं: रेस्टोरेंट स्टाइल बादाम मिल्कशेक बनाना चाहते हैं, तो फटाफट नोट करें रेसिपी
Badaam Milkshake: कैसे बनाएं बादाम मिल्क शेक.

Badaam Milkshake: बादाम का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कई बार बच्चों को इसे खिलाना काफी मुश्किल हो जाता है. अगर आपके घर के बच्चे भी यही करते हैं, तो आप उन्हें बादाम का शेक पीला सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. बादाम मिल्कशेक रिच क्रीमी और बेहद स्वादिष्ट है. इसे आप घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं. स्वाद के साथ इसे सेहत का खजाना कहा जाता है. क्योंकि बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं. वहीं दूध के बात करें तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस, विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी12, पोटैशियम, जिंक और नियासिन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए रेसिपी पर चलते हैं.

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं बादाम मिल्क शेक- How To Make Almond Milkshake:

बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध डालें और इसे उबाल लें, आपको इसे तब तक गाढ़ा करना है जब तक कि यह ओरिजनल अमाउंट से 80 प्रतिशत तक कम न हो जाए. दूध के 4/4 कप अलग रखें. भीगे हुए, छिलके निकले बादाम लें. बादाम में थोड़ा गर्म दूध मिलाएं. एक ब्लेंडर में दूध-भिगोए हुए बादाम मिलाएं और एक मोटा पेस्ट बनाएं. अब वापस उस पैन में जाएं जिसमें आप दूध उबाल रहे हैं, एक बार जब यह उबल जाए तो आंच धीमी कर दें और इसे अच्छी तरह से हिलाएं, साइड से हटाकर इसे वापस मिलाएं, दूध गर्म करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, अगला स्वाद, सुगंध और रंग के लिए कुछ केसर मिलाएं, यह वैकल्पिक है. फिर दूध में थोड़ी इलायची पाउडर डालें और फिर से मिलाएं. अब उस दूध को लें जिसे आपने अलग रखा था और उसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएं, फिर दोनों को अच्छी तरह से मिलाएं. इस दूध और कस्टर्ड-पाउडर के मिश्रण को पैन के दूध के साथ मिक्स करें और धीमी आंच पर अच्छी तरह मिलाएं. आपके द्वारा तैयार की गई चीनी और बादाम का पेस्ट डालें, अच्छी तरह से पकाएं और मिलाएं. फिर कुछ कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालें, मिलाते रहें, तब तक मिलाएं जब तक कि आपका स्पैटुला या चम्मच हल्का कवर ना होने लगे. एक कटोरे में डालें, इसे कमरे के तापमान पर आने दें,  फिर 2-3 घंटे के लिए ठंडा करें और सूखे मेवे से गार्निश कर सर्व करें.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

