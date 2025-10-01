खांसी आने पर दवा नहीं बल्कि एक बार खा लें ये घरेलू चीजें, मिनटों में मिलेगा आराम, आर्युवेदिक डॉक्टर ने बताया रामबाण नुस्खा

Khaasi Rokne ke Gharelu Nuskhe: अगर आपको खांसी की शिकायत रहती है, चाहे आपकी खांसी कुछ दिन से हो या बहुत पुरानी हो तो आज हम आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर के आप अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही आसानी से ठीक कर सकेंगे. आज का ये जबरदस्त नुस्खा आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने सुखी खांसी और कफ वाली खांसी दोनों में ही काम करने वाले नुस्खे के बारे में बताया है. अगर आप भी तरह-तरह की दवाइयां को इस्तेमाल करते-करते थक गए हैं तो एक बार इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें. डॉक्टर के मुताबिक यह नुस्खा आप बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं.

आइए जानते हैं क्या है ये नुस्खा

इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और ये पांचों आपको आराम से किचन में मिल जाएंगी.

काली मिर्च

काली मिर्च के अंदर एक्सपेक्टोरैंट्स (expectoran) प्रॉपर्टीज होती हैं. इनका मतलब होता है की आपके अंदर जमा जो कफ होता है ये उसको यह पतला करके साफ करके बाहर निकलने का कम करती है. जिससे आपके सांस की नलियां साफ होती हैं, इन्फेक्शन दूर होता है और आपकी खांसी को कम करने में मदद मिलती है.

काला नमक

काला नामक सभी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आपको फायदा देता है. काला नामक सुखी खांसी को भी कम करता है और बलगम वाली कफ वाली खांसी में भी आपको काफी ज्यादा आराम देता है. ये बेसिकली आपके सांस की नालियों को रिलैक्स करने का काम करता है. क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आपको पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से आपकी जो सांस की नालियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें जकड़न पैदा हो जाती है. काला नामक इस जकड़न को दूर कर रिलैक्स करता है जिससे आपको सांस लेने में भी आराम होता है और खांसी भी कम होने लगती है.

अजवाइन

अजवाइन भी आपके चेस्ट कंजेशन को दूर करने के लिए और खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है.

हरी इलायची

छोटी इलायची के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो की आपकी थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती हैं. ये आपके चेस्ट को सूद कर अंदर जो बलगम जमा हो जाता है उसको ठीक करती है और आपको खांसी जुकाम में भी काफी ज्यादा इससे फायदा मिलता है.

अदरक

अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो की आपके चेस्ट के कंजेशन को दूर करती हैं. इन्फेक्शन को दूर करती हैं और फेफड़ों के अंदर सूजन हो जाती है उसको कम करने का काम करती हैं.

कैसे बनाएं

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नामक, 1 टीस्पून अजवाइन, 4 टीस्पून कसा हुआ अदरक और 4-5 छोटी इलायची और इस इलायची की आप बीच निकल के रख लीजिए उसका छिलका आपको इस्तेमाल नहीं करना है.

अब इन सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद आप लीजिए 5 टेबल स्पून गुड. इस गुड को आप एक नॉन स्टिक कड़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर पिघला लीजिए. कढ़ाई को आप धीमीं आंच पर रखें ताकि गुड़ जले नहीं. अब इसके अंदर आपको डालनी है ये सारी चीज जो आपने अभी आपस में मिलाई थी. डालने के बाद सिर्फ एक से दो मिनट इसको आपको पकाना है. इसके बाद इसको आप एक कांच के जार के अंदर निकाल के रख लीजिए.

कैसे करें सेवन

इस काढ़े को आपको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय और सुबह में आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं. लेकिन रात को आप इसको सोते टाइम ही ले और जब भी इसको आप लें तो हमेशा गर्म पानी से इस्तेमाल करें.

किन बातों का रखें ध्यान

इसको लेने के बाद आपको कोई ठंडी चीज या कोई खट्टी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है और इसके साथ स्मोकिंग वगैरा का भी परहेज करें.

अगर आपको ज्यादा खास ही कभी ए रही है तो आप इसको उस वक्त भी ले सकते हैं. इसको खाने के 10 मिनिट बाद आपकी खांसी कम होनी शुरू हो जाएगी.

अगर आपको क्रॉनिक कफ रहती है, पुरानी खासी है तो आप इसको 3-7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए.

अगर खांसी बहुत ही ज्यादा पुरानी है तो आप इसको 7 दिन से ज्यादा भी ले सकते हैं, 21 दिन या फिर 1 महीना तक भी.

10 साल से छोटे बच्चों को इसको नहीं देना है. 10 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनको अगर आप इसे देना चाहते हैं तो आपको इसकी डोज को कम कर सकते हैं. यानी आधी चम्मच की जगह आपको 1/4 चम्मच बच्चों को देना है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)