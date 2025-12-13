विज्ञापन

बच्चे को खांसी-जुकाम से बचाने के लिए दादी ने बताया हल्दी का सबसे आसान नुस्खा, 1 ही बार में दिख जाएगा आराम

Cold Cough Turmeric Remedy: आज हम आपको सर्दी-खांसी, बंद नाक और बुखार से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए एक दादी का नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे पहली बार में ही आराम देखने को मिल जाएगा. इस नुस्खे में घरेलू चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है जिससे ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा.

बच्चों को बंद नाक से कैसे छुटकारा दिलाएं?
Dadi ka Nuskha: ठंड का मौसम अपने साथ-साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है. इस मौसम में सर्दी, खांसी और जुकाम सबसे आम समस्याओं में से एक है. खासतौर से छोटे बच्चे लंबे समय तक इन परेशानियों से ग्रसित रहते हैं और उन्हें आराम नहीं मिल पाता है. पेंरेंट्स बच्चों के लिए कई प्रयास भी करते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को राहत नहीं मिलती है. ऐसे में घरेलू उपचार ही बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं. आज हम आपको सर्दी-खांसी, बंद नाक और बुखार से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए एक दादी का नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे पहली बार में ही आराम देखने को मिल जाएगा. इस नुस्खे में घरेलू चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है जिससे ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा. 

दादी के नुस्खे के लिए सामग्री

  • कच्ची हल्दी
  • देसी घी
कैसे करे इस नुस्खे का इस्तेमाल?

सर्दियों में कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चों को बंद नाक, जुकाम और खांसी जैसी समस्या हो जाती है. इससे राहत दिलाने के लिए आप कच्ची हल्दी को घिसकर उसका रस निकाल लें. अब इस रस की एक बूंद देसी घी के साथ मिलाएं और बच्चों की नाक में लगा दें. इसके लिए आप रुई या फिर ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बच्चों की नाक खुल जाएगी और जुकाम से भी राहत मिलेगी. ध्यान रहे कि आप इस नुस्खे के लिए बाजार में मिलने वाला हल्दी पाउडर इस्तेमाल न करें, इसमें कलर हो सकता है. इसके लिए आप ऑरिजनल कच्ची हल्दी ही प्रयोग करें.

रात में पिलाएं हल्दी वाला दूध

सर्दियों में बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसके लिए उन्हें रोज रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिलाएं. इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और सर्दी-बुखार की समस्या से भी राहत मिल जाएगी. ये जानकारी इंस्टाग्राम पर kailashvati13 नाम के हैंडल से दी गई है. 

क्यों फायदेमंद है हल्दी?

सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के लिए हल्दी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इसमें  करक्यूमिन (Curcumin) होता है जो इंफेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी तो बढ़ाने में मददगार होता है. साथ ही इससे छाती में जमा हुआ कफ भी हल्का होता है जिससे बाहर निकलने में आसानी हो जाती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

