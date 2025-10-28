पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से खत्म कर देगा दादी मां का ये नुस्खा, जानिए बनाने का तरीका

Khaasi Rokne ke Desi Upaay: बदलते मौसम में बच्चों को कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं. सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी इसकी चपेट में आ जाते हैं. ऐसे में सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या बेहद कॉमन होती है. खांसी होने पर गले में दर्द और बोलने में भी परेशानी होती है. ऐसे में इसे दूर करने के लिए बाजार में कई तरह के कफ सीरप मिलते हैं जिनसे आराम मिलता है. लेकिन बीते कुछ समय से कफ सीरप को लेकर हुई कुछ केस के चलते इसको पीने से डर लगने लगा है. ऐसे में खांसी से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकते हैं दादी-नानी के पुराने नुस्खे, जो बेहद असरदार साबित हो सकते हैं. ये नुस्खे सुरक्षित होने के साथ ही शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं.

खांसी दूर करने के घरेलू उपाय ( Cough Home Remedies | Khaasi Door Karne ke Gharelu Upaay)

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको केवल दो चीजों की ही जरूरत पड़ती है जो आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं. हम बात कर रहे हैं बड़ी इलायची और शहद की. इन दोनों के ही औषधीय गुण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

सामग्री

2-3 बड़ी इलायची

शहद

इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले इलायची को तवे पर हल्की आंच पर भून लें, ध्यान रखें कि इलायची जले नहीं. इसके ठंडा होने पर इलायची को पीस कर बारीक पाउडर बना लें. अब इस पाउडर में छोटा चम्मच शहद डालकर मिक्स करें और पेस्ट बना लें. आपका देसी नुस्खा बनकर तैयार है.

कैसे करें सेवन

इस नुस्खे को आप दिन में दो से तीन बार तक ले सकते हैं. इसको खाने के बाद कम से कम 30 मिनट कम पानी ना पिएं. जिससे इसका असर सही तरीके से हो पाए.

1 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी शहद न दें, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है.

