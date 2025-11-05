विज्ञापन
इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए खाली पेट केला

Kela Khane Ke Nuksan: केला एक ऐसा फल है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं किन 5 लोगों को भूलकर भी खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए.

Banana Side Effects: खाली पेट केला किसे नहीं खाना चाहिए.

Banana Side Effects: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. केला दुनिया भर में सबसे अधिक खाया और पसंद किया जाने वाला फल है. इसे सेहत के लिए कमाल का फल माना जाता है. अगर आप केला खाते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस फल के कुछ नुकसान भी हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. कुछ लोगों के लिए केला का सेवन फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है. अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों को खाली पेट नहीं खाना चाहिए.

केला के पोषक तत्व- (Nutrients of banana)

केला को पोषण का खजाना कहा जाता है क्योंकि, इसमें पोटैशियम, विटामिन C, विटामिन B6, फाइबर, मैंगनीज, और मैग्नीशियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

केला खाने के नुकसान- (Kela Khane Ke Nuksan)

1. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो खाली पेट भूलकर भी केले का सेवन न करें. क्योंकि इससे वजन बढ़ सकता है. 

2. कब्ज-

जिन लोगों को पेट फूलने और कब्ज की शिकायत है उन्हें केले के सेवन से बचना चाहिए. खासकर सुबह खाली पेट न खाएं क्योंकि, ऐसा करने से कुछ लोगों को पेट में गैस बन सकती है.

3. डायबिटीज-

डायबिटीज के मरीजों के लिए केला काफी हानिकारक साबित हो सकता है. इसलिए डायबिटीज मरीजों को हमेशा अपने डॉक्टर की परामर्श से ही इसका सेवन करना चाहिए.

4. एलर्जी-

कई लोगों को केला खाने से सूजन और एलर्जी की समस्या भी हो सकती है. इसलिए अगर आपको स्किन पर जलन, खुजली या सूजन नजर आती है को इसे खाने से बचें. 

5. अस्थमा-

केले के सेवन से अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है. जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है उन्हें केले का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

