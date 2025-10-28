विज्ञापन
विशेष लिंक

पोषण और प्रोटीन से भरपूर हैं भारत में खाई जाने वाली ये 5 प्रकार की रोटियां, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

Roti Benefits: अगर आप भी रोटी खाना पसंद करते हैं लेकिन स्वाद के साथ सेहत का भी रखना है ख्याल तो रोजाना इन 5 प्रकार की रोटियों को डाइट में जरूर करें शामिल.

Read Time: 3 mins
Share
पोषण और प्रोटीन से भरपूर हैं भारत में खाई जाने वाली ये 5 प्रकार की रोटियां, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल
Roti Benefits: कौन सी रोटी खाएं.

Roti Benefits In Hindi: रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. लंच से लेकर डिनर तक में तरह-तरह की रोटियां खाई जाती हैं, जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं बल्कि सेहत के लिए भी कमाल हैं. अगर आप भी रोटी खाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको ऐसी 5 रोटियों के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन कर शरीर को पोषण और प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन रोटियों के बारे में.

पोषण से भरपूर 5 प्रकार की रोटिया- (5 Types Of Healthy Indian Roti)

1. मल्टीग्रेन-

मल्टीग्रेन आटे में आमतौर पर गेहूं, जौ, मक्का, रागी, जई, ज्वार और बाजरा जैसे विभिन्न अनाज होते हैं. इसमें चना और सोयाबीन जैसे दालें और बीज भी मिलाए जा सकते हैं. इस आटे से बनी रोटी के सेवन से शरीर को पोषण, प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है.

ये भी पढ़ें- क्या बासी रोटी खाने से बढ़ता है वजन? 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. मक्के की रोटी-

मक्के की रोटी के कई फायदे हैं, जिनमें वजन घटाने में मदद, पाचन में सुधार, और दिल व आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होना शामिल है. यह फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, और बी-विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है और यह ग्लूटेन-फ्री होती है.

3. ज्वार की रोटी-

ज्वार की रोटी स्वाद और सेहत से भरपूर है. इसे वजन घटाने, डायबिटीज पाचन और हड्डियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह ग्लूटेन-फ्री है. इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. 

4. बाजरा की रोटी-

बाजरे में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज, गैस व अपच जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

5. रागी की रोटी-

रागी की रोटी एक हेल्दी और पौष्टिक ऑप्शन है, जिसे बनाना बहुत आसान है. ये ग्लूटेन-फ्री होने के कारण कई लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है. 

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
5 Types Of Chapatis Consumed In India They Are Nutrition Rich, Kaun Si Roti Khaye, Roti Khane Ke Fayde, 5 Types Of Chapatis Consumed In India, Protein Content Found In Indian Rotis
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com