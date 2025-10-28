पोषण और प्रोटीन से भरपूर हैं भारत में खाई जाने वाली ये 5 प्रकार की रोटियां, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

Roti Benefits In Hindi: रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. लंच से लेकर डिनर तक में तरह-तरह की रोटियां खाई जाती हैं, जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं बल्कि सेहत के लिए भी कमाल हैं. अगर आप भी रोटी खाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको ऐसी 5 रोटियों के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन कर शरीर को पोषण और प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन रोटियों के बारे में.

पोषण से भरपूर 5 प्रकार की रोटिया- (5 Types Of Healthy Indian Roti)

1. मल्टीग्रेन-

मल्टीग्रेन आटे में आमतौर पर गेहूं, जौ, मक्का, रागी, जई, ज्वार और बाजरा जैसे विभिन्न अनाज होते हैं. इसमें चना और सोयाबीन जैसे दालें और बीज भी मिलाए जा सकते हैं. इस आटे से बनी रोटी के सेवन से शरीर को पोषण, प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है.

2. मक्के की रोटी-

मक्के की रोटी के कई फायदे हैं, जिनमें वजन घटाने में मदद, पाचन में सुधार, और दिल व आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होना शामिल है. यह फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, और बी-विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है और यह ग्लूटेन-फ्री होती है.

3. ज्वार की रोटी-

ज्वार की रोटी स्वाद और सेहत से भरपूर है. इसे वजन घटाने, डायबिटीज पाचन और हड्डियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह ग्लूटेन-फ्री है. इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

4. बाजरा की रोटी-

बाजरे में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज, गैस व अपच जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

5. रागी की रोटी-

रागी की रोटी एक हेल्दी और पौष्टिक ऑप्शन है, जिसे बनाना बहुत आसान है. ये ग्लूटेन-फ्री होने के कारण कई लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

