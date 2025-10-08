करवा चौथ पर होगी स्कूलों की छुट्टी, बच्चों के लिए आज ही बनाकर रख दें ये स्नैक्स, पूरा दिन मस्त रहेंगे बच्चे

Best Snacks For Kids On Karwa Chauth Holiday: करवा चौथ का त्यौहार सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बच्चों के लिए भी खास होता है क्योंकि उनको इस दिन तरह-तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप काफी अच्छी तरह जानते होंगे की उन्हें तरह-तरह के व्यंजन कितने पसंद होते हैं. इस बार करवा चौथ पर बच्चों की छुट्टी है तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल तैयार कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं बच्चों के लिए क्या बनाएं.

बच्चों के लिए बनाएं ये टेस्टी व्यंजन- Best Snacks For Kids Holiday)

1. होममेड पोटैटो चिप्स-

आलू से बनी रेसिपीज बच्चों को काफी पसंद आती हैं. इन्हें आप आसानी से घर पर भी तैयार कर सकते हैं. सिर्फ चार सामग्री से आप कुछ मिनटों में घर पर बच्चों के लिए इन्हें बना सकते हैं. जिसे खाने के बाद बच्चे भी काफी खुश होंगे. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2. पनीर फिंगर्स-

आलू फिंगर्स से हटकर नया ट्राई करने के लिए इस बार सुपर टेस्टी स्नैक को आजमाएं. इस मजेदार स्नैक्स को आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं. रेसिपीज के लिए यहां क्लिक करें.

3. खट्टा मीठा ढोकला-

करवा चौथ पर बच्चों के लिए आप खट्टा मीठा ढोकला तैयर कर सकते हैं. ये बच्चों को काफी पसंद आता है. इस क्लासिक ढोकला को एक मीठा और चटपटा ट्विस्ट दें. यह सुपर सॉफ्ट और स्पंजी है और एक स्वादिष्ट तड़का इस के सबसे ऊपर जाता है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

4. पनीर भुर्जी सैंडविच-

पनीर बच्चों का सबसे पसंदीदा फूड आइटम है. यह प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है. पनीर भुर्जी सैंडविच एक सिम्पल, आसान और स्वादिष्ट सैंडविच है. इसे आप करवा चौथ पर बच्चों के लिए बना सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

