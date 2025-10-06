विज्ञापन
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं. करवा चौथ के दिन महिलाएं दिनभर व्रत रख कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती है और मेहंदी लगवाती हैं.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर क्यों लगाते हैं पति के नाम की मेहंदी? पति को इंप्रेस करने के लिए Mehndi ही नहीं डिनर में बनाएं ये खास व्यंजन
Karwa Chauth 2025 Mehndi Designs: कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है. इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा. करवा चौथ पर सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं. करवा चौथ के दिन महिलाएं दिनभर व्रत रख कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की भी परंपरा है. करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले सरगी सुबह खाई जाती है. इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रख कर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है. 

करवा चौथ पर बनाएं ये खास रेसिपी- (Karwa Chauth 2025 Recipe)

काजू बर्फी बनाने की रेसिपी- 

सामग्री-

  • काजू
  • चीनी
  • पानी
  • घी
  • इलायची पाउडर
  • चांदी का वर्क (वैकल्पिक)

विधि-
काजू की बर्फी बनाने के लिए एक पैन में पानी और चीनी मिलाएं और गरम करें जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए. सिरप को मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए. इसमें दरदरा पिसा हुआ काजू मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. इसमें घी और इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. मिश्रण को एक समतल सतह पर फैलाएं और बर्फी के आकार में काट लें. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो बर्फी पर चांदी का वर्क लगाएं. काजू बर्फी तैयार है और इसे सर्व करें और मजे लें. 

करवा चौथ पर क्यों लगाते हैं मेहंदी- (Why do we apply mehndi on Karwa Chauth)

इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती है और मेहंदी लगवाती हैं. मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है. वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार मेहंदी में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और किसी के जीवन में सकारात्मकता लाने की शक्ति होती है. करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने का बड़ा धार्मिक महत्‍व है. मेहंदी सोलह श्रृंगार का महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा है. साथ ही मान्‍यता है कि जिस महिला के हाथ में मेहंदी का रंग ज्‍यादा चढ़ता है, उसका पति उसे उतना ही ज्‍यादा प्‍यार करता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

