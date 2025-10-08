How To Darken Mehendi: करवा चौथ पर लगवाएं स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन, किचन की इन चीजों से गहरा करें मेहंदी का रंग

Karwa Chauth Latest Mehndi Designs 2025: हिंदू धर्म में करवा चौथ को बेहद खास माना माना जाता है. कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है. इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा. चौथ पर सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती है और मेहंदी लगवाती हैं. मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है. करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने का बड़ा धार्मिक महत्‍व है. मेहंदी सोलह श्रृंगार का महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा है. अगर आप अपनी अपने हाथ में लगी मेहंदी को डार्क करना चाहते हैं तो किचन में रखी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मेहंदी को डॉर्क करने के घरेलू उपाय- (Tips To Darken The Color Of Mehndi On Hands)

1. लौंग-

किचन में मौजूद लौंग न सिर्फ स्वाद और सेहत बल्कि मेहंदी के रंग को गहरा करने में भी मददगार है. आप एक तवे पर 3 से 4 लौंग डालकर गर्म कर लें और जब उसमें धुआं उठने लगे तो उससे अपने हाथों को अच्छे से सेंके. इससे मेहंदी के कलर को डार्क करने में मदद मिल सकती है.

2. चाय की पत्ती-

चाय की पत्ती को पानी में उबालकर उस पानी से हाथ धोएं. इससे मेहंदी का रंग डार्क होने में मदद मिल सकती है.

3. सरसों का तेल-

मेहंदी लगाने से पहले सरसों का तेल हाथों पर लगाएं. इससे मेहंदी का रंग डार्क होने में मदद मिल सकती है.

4. नारियल का तेल-

मेहंदी लगाने के बाद नारियल का तेल हाथों पर लगाने से मेहंदी के कलर को डार्क करने में मदद मिल सकती है.

5. कपूर-

मेहंदी लगाने से पहले कपूर को पीसकर मेहंदी में मिलाएं. इससे मेहंदी का रंग डार्क हो सकता है.

6. नींबू और चीनी-

मेहंदी लगाने के बाद जब सूख जाए तब नींबू का रस और चीनी का पेस्ट बनाकर हाथों पर लगाएं. इससे मेहंदी का रंग गहरा हो सकता है.

यहां देखें मेहंदी के कुछ लेटेस्ट डिजाइन-



