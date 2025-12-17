Merry Christmas 2025: क्रिसमस पर आपकी सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखेंगे ये 2 केक, नोट करें रेसिपी

Merry Christmas 2025: क्रिसमस में बस चंद दिन ही बचें हैं. लेकिन मार्केट में अभी से आपको क्रिसमस की धूम देखने को मिलेगी, जो बच्चों को खासतौर पर अट्रैक्ट करती है. लेकिन भारत में कोई भी फेस्टिवल हो बिना खाने के अधूरा है. क्रिसमस पर तो खासतौर पर केक का महत्व होता है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और पार्टी मेनू में कुछ डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसे 2 व्यंजन लेकर आए हैं जो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल हैं. इन्हें डायबिटीज के मरीज भी बिना टेंशन के ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

क्रिसमस स्पेशल रेसिपी- (Christmas Special Healthy And Tasty Sweet Recipes)

1. ब्लूबेरी चिया मफिन्स- (Blueberry Chia Muffins)

सामग्री-

अंडे

ब्राउन शुगर

जैतून का तेल

1 नींबू का बारीक कसा हुआ ज़ेस्ट

वनिला एसेंस

दूध

आटा

ब्लूबेरी

चिया बीज

विधि-

सबसे पहले अपने ओवन को 180 C (350 F) पर प्रीहीट करें. रैपर के साथ एक मिडियम साइज मफिन टिन भी लाइन करें. अंडे को चीनी के साथ तब तक फेंटे जब तक ये फूल न जाएं और फूलने के बाद शक़्कर के क्रिस्टल घुल न जाएं. इसके बाद इस मिक्सचर में ऑलिव ऑयल, वनिला एसेंस और नींबू का रस डालें और अच्छी तरह मिलाएं. मिलाने के बाद बादाम का दूध और आटा मिलाएं. आटा मिलाने के बाद इसे धीरे धीरें फेंटें. थोड़ी देर बाद एक सूट बैटर बनकर तैयार हो जाएगा. बैटर को मफिन टिन में डालें और ध्यान रखें कि बैटर किनारे तक भरे नहीं क्योंकि बेक करते केक फूलेगा. हर केक के ऊपर चिया बीज डालें. केक को चाकू की मदद से चेक करते रहें जब तक केक बेक न हो जाएं.

1. पाइनएप्पल केक रेसिपी- (Pineapple Cake Recipe)

ब्राउन शुगर

अंडे

जैतून का तेल

पिसी हुई दालचीनी

पिसी हुई लौंग

वनिला

आटा

बादाम

बादाम का दूध

किशमिश

नाशपाती

दालचीनी चीनी

विधि-

इस केक को बनाने के लिए ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें. एक 25 सें.मी. केक टिन में हल्का सा तेल लगाएं और मैदा छिड़कें. अंडे के साथ चीनी को फूलने तक फेंटे. इसमें जैतून का तेल, मसाले, वनिला, आटा और बादाम भी डाल दें और फेटते रहें. जब इसमें गुठलियां आना बंद हो जाएंगी तब इस बैटर में बादाम का दूध मिला दें और बैटर को चलाते रहे. किशमिश में से लिक्विड को निचोड़ लें और कटे हुए नाशपाती के टुकड़ों के साथ उन्हें बैटर में मिला दें.

केक बैटर को टिन में डालें और 35-40 मिनट के लिए या सुनहरा भूरा होने तक बेक करें. बार बार चेक करते रहें कि केक बेक हुआ है कि नहीं. 20 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर केक को ठंडा करें और फिर सर्व करें.

