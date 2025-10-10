विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: इस स्वीट डिश के साथ खोले करवा चौथ का व्रत, फटाफट नोट करें रेसिपी

Karwa Chauth 2025 Recipe: करवा चौथ के दिन महिलाएं दिनभर व्रत रख कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इसमें पूरा दिन निर्जला व्रत रख कर शाम को चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए क्या बनाएं.

Karwa Chauth 2025 Recipe: हिन्दू धर्म में करवा चौथ को सुहागन स्त्रियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है. इस साल 10 अक्तूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं. सुबह से लेकर शाम चांद देखने तक इस व्रत में न कुछ खाया जाता है और कुछ पिया जाता है. शाम में चांद निकलने के बाद ही वह अपना व्रत खोलती हैं. लेकिन व्रत पूरा होने के बाद क्या खाएं अगर ये सोच रहे हैं, तो चलिए हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताते हैं जिससे आप करवा चौथ व्रत खोल सकती हैं. 

करवा चौथ स्पेशल डिश- (Karwa Chauth Special Recipe)

करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती हैं. फिर शाम में चांद निकलने के बाद ही वह अपना व्रत खोलती हैं. करवा चौथ व्रत को आप इस खीर के साथ खोले. कहते ही किसी भी चीज की शुरूआत मीठी चीजों के साथ करनी चाहिए. तो आप भी अपने व्रत और रिश्ते में मिठास भरने के लिए इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं.

Photo Credit: Courtyard by Marriott, Gurgaon

सामग्री-

  • दूध
  • खजूर
  • अखरोट
  • ओट्स
  • बादाम

विधि-

खजूर और अखरोट की खीर एक झटपट तैयार होने वाली डिश है.
इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक नानस्टिक पैन में खजूर और पानी डालकर इसे धीमी आंच पर नरम होने तक पकाएं. 
फिर पकने के बाद खजूर को ठंडा होने दें, एक ब्लेंडर में खजूर और दूध डालकर एक पेस्ट बना लें.
थोड़े और दूध को दूसरे पैन में धीमी आंच पर पकाएं. इसमें चीनी और खजूर का पेस्ट डालकर अच्छी मिक्स कर लें.
फिर इसमें ओट्स डालें और आधे क्रश अखरोट और बादाम डालकर इसमें उबाल आने दें.
रेफिजरेंटर में ठंडा होने के लिए रखें और जब करवा चौथ व्रत खोले तो इसे निकालकर खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

