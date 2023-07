करिश्मा तन्ना ने अमृतसर में खाया ऐसा खाना, जिसे देखकर आपके मुंह में आ जाएगा पीना- यहां देखें

करिश्मा तन्ना हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'स्कूप' को लेकर खबरो में बनी हुई हैं.

खास बातें करिश्मा तन्ना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.

वो हमेशा अपनी अपडेट्स फैंस को देती रहती हैं.

इन दिनों वो अमृतसर मे हैं.

Trip and indulgence go hand-in-hand. It helps you understand the place, people and their culture to some extent. We love trying local dishes at every new destination and it seems Karishma Tanna is just जब भी आप ट्रिप पर निकलते हैं तो इसके साथ एक चीज जो कॉमन होती है वो है अच्छा-अच्छा खाना, खासतौर से उस जगह का जहां पर आप जा रहे होते हैं. उस जगह का खाना आपको लोग और उनकी संस्कृति को कुछ हद तक समझने मे मदद करता है. हम किसी भी डेस्टीनेशन पर जाएं वहां का लोकल फूड खाना हम सब पसंद करते हैं और ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी ऐसी ही हैं. अब आप सोचेंगे कि हमें ये कैसे पता चला? बेशक, उसके इंस्टाग्राम हैंडल से! हाल ही में फिल्म 'स्कूप' में नजर आई करिश्मा तन्ना इन दिनों सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव हैं और अपनी पोस्ट और स्टोरीज से अपनी लाइफ के कुछ ग्लिंप्स शेयर कर रही हैं, और यहीं हमें पता चला कि वो इस समय अमृतसर में हैं और अपने पति वरुण बंगेरा के साथ स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने पहुंची थी. लेकिन उससे पहले उन्होंने पंजाबी का टेस्टी खाना खाया और इस परंपरा को बरकरार रखते हुए अपनी थाली की फोटो शेयर की. क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या खाया? आइए हम आपके लिए ये राज खोलते हैं.