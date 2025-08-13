विज्ञापन

आइब्रो को दिखाना है घना तो आजमाकर देख लें Karishma Tanna का यह छोटा सा हैक, तुरंत दिखेगा रिजल्ट

Thick Eyebrows: मोटी और अच्छे से शेप में ढाली गई आइब्रो बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ती है. ऐसे में करिश्मा तन्ना से जानिए किस तरह आइब्रो को मोटा और घना दिखाया जा सकता है.

How To Get Thicker Eyebrows Naturally: जानिए भौंहे किस तरह दिखेंगी मोटी.

Beauty Hack: लड़कियों का चेहरा आइब्रो से बनता भी है और बिगड़ता भी है. अगर आइब्रो (Eyebrows) सुंदर नजर आए तो पूरे चेहरे पर चमक आ जाती है और वहीं अगर आइब्रो सुंदर ना दिखे तो चेहरे का निखार कई गुना तक कम हो जाता है और चेहरे की रौनक मानो कहीं खो जाती है. इसीलिए लड़कियां अपनी आइ्ब्रो को लेकर बेहद पर्टिकुलर होती हैं. इसीलिए तो एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) भी अपनी आइब्रो का खास ख्याल रखती हैं. यहां करिश्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसा ही क्विक हैक शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह आइब्रो को घना और खूबसूरत दिखाया जा सकता है. यहां जानिए इस खास हैक के बारे में.

ग्लोइंग स्किन का शॉर्टकट है यह चीज, एक्सपर्ट ने कहा 7 दिनों में बदल जाएगी त्वचा की काया

करिश्मा तन्ना ने शेयर किया आइब्रो हैक | Thick Eyebrows Hack By Karishma Tanna

करिश्मा तन्ना ने बताया कि जब भी उन्हें अपनी आइब्रो को मोटा और डिफाइन दिखाना होता है तो उसके लिए वे साबुन का इस्तेमाल करती हैं. कोई भी स्पूली यानी मस्कारा वाला ब्रश लेती हैं. सबसे पहले साबुन (Soap) पर पानी छिड़कती हैं और उसपर ब्रश को रगड़ती हैं. इसी ब्रश को अब वे अपनी आइब्रो पर मलती हैं. वे आइब्रो की ग्रोथ की उल्टी दिशा में पहले ब्रश चलाती हैं और उसके बाद आइब्रो की ग्रोथ की दिशा में ही उसे शेप देती हैं. इससे आइब्रो कई ज्यादा डिफाइंड और खूबसूरत नजर आती है.

आइब्रो को घना करने के घरेलू उपाय (Thick eyebrows home remedies)
  • ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आइब्रो को घना और मोटा किया जा सकता है. आप रोजाना नारियल तेल (Coconut Oil) को हल्का गर्म करके आइब्रो की मसाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं.
  • कैस्टर ऑयल आइब्रो पर और ज्यादा अच्छा असर दिखाता है. कैस्टर ऑयल को आइब्रो पर मलने पर आइब्रो के बाल बढ़ने लगते हैं.
  • मेथी के दानों (Fenugreek Seeds) को भिगोकर और पीसकर आइब्रो पर लगाया जाए तो इससे भी आइब्रो के बाल बढ़ते हैं. नियमित इस्तेमाल से असर दिखने लगता है.
  • एलोवेरा के इस्तेमाल से भी आइब्रो घनी नजर आ सकती है. इससे हेयर ग्रोथ (Hair Growth) में मदद मिल सकती है. 
  • करी पत्ते को नारियल तेल में डालकर पकाया जाए और फिर इस तेल को आइब्रो पर मलने पर हेयर ग्रोथ प्रोमोट होती है और आइब्रो घनी नजर आती है. 

