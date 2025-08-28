काली मिर्च खाने के क्या फायदे हैं? काली मिर्च खाने के 4 फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

विज्ञापन
Kali Mirch Ke Fayde: काली मिर्च कई तरह के गुणों से भरपूर है. आइए जानते हैं काली मिर्च खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

काली मिर्च के क्या फायदे हैं | Benefits of black pepper

Kali Mirch Ke Fayde: किचन में मौजूद काली मिर्च एक ऐसा मसाला है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें पाए जाने वाले तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी6, थायमीन, नियासिन, सोडियम, पोटैशियम कई तरह की बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायक हैं.तो चलिए जानते हैं काली मिर्च खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

काली मिर्च के 4 फायदे क्या हैं?

सर्दी और खांसी: काली मिर्च में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सर्दी और खांसी से राहत दिलाने में सहायक हैं. जिन लोगों को खांसी की समस्या है उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

पाचन: काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपेरिन नामक तत्व पेट की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है और पाचन को बेहतर बना सकता है.

डायबिटीज: काली मिर्च में एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

स्किन: काली मिर्च एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.  स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

