फलों की तरह जरूरी नहीं फ्रूट जूस भी सेहत के लिए फायदेमंद हो, जानें फ्रूट जूस पीने के नुकसान

Fruit Juice Ke Nuksan: ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि फ्रूट जूस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या आपको पता है? फ्रूट जूस का सेवन आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. यह जरूरी नहीं है, जैसे फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. वैसे ही फ्रूट जूस भी शरीर के लिए लाभदायक हो. आज हम आपको इस स्टोरी में फ्रूट जूस पीने के कुछ नुकसनों के बारे में बताने वाले हैं.

फलों का जूस पीने के क्या नुकसान हैं?

फाइबर: फल का जूस निकालने के साथ उसका फाइबर भी निकल जाता है जिससे फ्रूट जूस में सिर्फ शक्कर और पानी रह जाता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

शुगर: फ्रूट जूस में प्राकृतिक शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. जो न केवल बढ़ते वजन का कारण बन सकती है, बल्कि डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती है.

दांतों: फ्रूट जूस में मौजूद प्राकृतिक शुगर और एसिड इनेमल को खराब कर सकते हैं. जो दांतों में सड़न और कैविटी का कारण बन सकते हैं.

वजन: फ्रूट जूस में कैलोरी ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन मोटापे का कारण बन सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके सेवन से बचें.

