Fruit Juice Ke Nuksan: यह जरूरी नहीं है जैसे फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, वैसे ही फ्रूट जूस भी शरीर के लिए लाभदायक हो. आज हम आपको इस स्टोरी में फ्रूट जूस पीने के कुछ नुकसनों के बारे में बताने वाले हैं. 

फलों की तरह जरूरी नहीं फ्रूट जूस भी सेहत के लिए फायदेमंद हो, जानें फ्रूट जूस पीने के नुकसान
क्या रोजाना फलों का जूस पीना ठीक है | Fruit juice side effects

Fruit Juice Ke Nuksan: ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि फ्रूट जूस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या आपको पता है? फ्रूट जूस का सेवन आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. यह जरूरी नहीं है, जैसे फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. वैसे ही फ्रूट जूस भी शरीर के लिए लाभदायक हो. आज हम आपको इस स्टोरी में फ्रूट जूस पीने के कुछ नुकसनों के बारे में बताने वाले हैं. 

Fruit Juice Pine Se Kya Hota Hai | Fruit Juice Pine Ke Kya Nuksan Hai | Fruit Juice Disadvantages

फलों का जूस पीने के क्या नुकसान हैं?

फाइबर: फल का जूस निकालने के साथ उसका फाइबर भी निकल जाता है जिससे फ्रूट जूस में सिर्फ शक्कर और पानी रह जाता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

शुगर: फ्रूट जूस में प्राकृतिक शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. जो न केवल बढ़ते वजन का कारण बन सकती है, बल्कि डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती है.

दांतों: फ्रूट जूस में मौजूद प्राकृतिक शुगर और एसिड इनेमल को खराब कर सकते हैं. जो दांतों में सड़न और कैविटी का कारण बन सकते हैं. 

वजन: फ्रूट जूस में कैलोरी ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन मोटापे का कारण बन सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके सेवन से बचें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

