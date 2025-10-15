दीवाली पर बनाएं टेस्टी रसमलाई, स्वाद से भरपूर वजन कम करने में भी करेगी मदद

Kaju Katli Recipe: जब भी मिठाई की बात आती है तो काजू कतली को भला कैसे भूल सकते हैं. जब भी हम दुकान पर मिठाई खरीदने जाते हैं तो काजू कतली पर नजर आकर सबसे पहले रुकती है. लेकिन कई बार इसका प्राइज देखकर के इसको हम खरीद नहीं पाते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर पर काजू कतली बनाने की एक ऐसी रेसिपी जिससे आप बहुत ही कम खर्चे पर ये मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे. इसको बनाना बेहद आसान है और यकीन मानिए इसका स्वाद बाजार वाली काजू कतली जैसा ही होगा.

काजू कतली बनाने की रेसिपी

सामग्री

250 ग्राम चीनी

12 से 13 काजू

3-4 इलायची

1 कप मिल्क पाउडर

एक कप भुने हुए चने छिलका हटा हुआ

3 चम्मच घी

विधि

काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले चीनी, काजू और इलायची को डालकर बारीक पीस लीजिए. अब इसको एक छन्नी की मदद से छान कर अलग कर लें. अब आपको चने को मिक्सर में डाले और इसके साथ ही आप दरदरे बचे हुए पाउडर को भी इसमें डालकर पीस लीजिए. काजू और चीनी वाला पाउडर और चने वाले पाउडर को एक बाउल में मिला लीजिए. अब इसमें एक कप मिल्क पाउडर और 3 चम्मच घी डालकर मिक्स कर दीजिए. अब इस मिक्सचर में थोड़ा-थोड़ा दूध मिलाकर इसको आटे की तरह गूंथ लीजिए. मिल्क पाउडर, घी और दूध के मिश्रण से एक चिकना डो तैयार होगा, जो बिल्कुल मावे जैसा लगेगा. अब इस तैयार डो को एक घी लगी थाली में डालकर फैला लीजिए और चाकू की मदद से इसे मनचाहा आकार दें. गॉर्निशिंग के लिए ऊपर से चांदी की वर्क लगाएं.

