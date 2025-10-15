दीवाली पर बनाएं टेस्टी रसमलाई, स्वाद से भरपूर वजन कम करने में भी करेगी मदद

Rasmalai Recipe: दीवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में घरों में खूब सारे पकवान बनते हैं जिनमें मिठाइयां तो जरूर शामिल होती हैं. मिठाइयों के बिना कोई भी त्योहार अधूरा होता है. लेकिन कई बार फिटनेस फ्रीक लोग या वेट लॉस कर रहे लोग मिठाइयों को दूर से देखकर ही मन भर लेते हैं और खा नहीं पाते हैं. ऐसे में बात करें रसमलाई की तो इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. दूध में डूबी मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई भला किसे पसंद नही होती है. तो अगर आप भी मीठा और फिटनेस की वजह से इसको नहीं खा पाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे इसे बनाने की एक ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ खाने में टेस्टी है बल्कि आपके वजन को कम करने में भी आपकी मदद करेगी.

रसमलाई रेसिपी

सामग्री

मखाने - 200 ग्राम

हाई प्रोटीन ग्रीक योगर्ट

केसर

शहद

8-10 भीगे और छिले हुए बादाम

इलायची पाउडर

रेसिपी

रसमलाई बनाने के लिए आप मखानों को भून लीजिए. एक कटोरी में केसर के कुछ धागों को गुनगुने पानी में भिगो दीजिए. 8-10 भीगे और छिले हुए बादाम और इलायची पाउडर लेना है. इन सभी चीजों को एक साथ मिक्सर में डाल दीजिए. शहद भी मिला लेना है. ये एक पेस्ट बन जाएगा. इस पेस्ट को एक कटोरे में डालें और फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें. जब ये सेट हो जाए तो इसमे पिस्ता और केसर डालें. आपकी हेल्दी रसमलाई बनकर तैयार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)