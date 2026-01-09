बाइक-ऑटो से जाते हुए कभी नहीं लगेगी ठंड, बस कर लें ये एक काम, कड़कड़ाती सर्दी में भी गर्म रहेगा शरीर

How to keep yourself warm while riding a motorcycle: जनवरी का महीना शुरू होते ही ठंड का एहसास और भी बढ़ गया है. तापमान लगातार गिरता जा रहा है. ऐसे में खासकर बाइक और ऑटो से ट्रेवल करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. बाइक या ऑटो पर चलते हुए तेज ठंडी हवा शरीर पर सीधे लगती है, जिससे हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं, सांस भारी लगने लगती है और कई बार जुकाम-खांसी भी हो जाती है. खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है जो रोज ऑफिस, कॉलेज या काम पर दोपहिया वाहन से जाते हैं. हालांकि, आप चाहें तो एक आसान सा हैक फॉलो कर इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं. ये खास हैक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दी में बड़े काम आएगा ये आसान सा हैक

दीप्ति कपूर बताती हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल या ऑटो से सफर कर रहे हैं, तो जैकेट या स्वेटर के अंदर एक अखबार रख लें. यह तरीका सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन बड़ा असर दिखाता है. अखबार एक तरह की 'इंसुलेशन लेयर' का काम करता है. इससे ठंडी हवा शरीर के अंदर नहीं जा पाती और शरीर की गर्मी भी बाहर नहीं निकलती. बस अखबार को मोड़कर सीने और पेट के सामने रखकर जैकेट बंद कर लें. आप खुद महसूस करेंगे कि ठंड काफी हद तक कम लग रही है.

इंफ्लूएंसर बताती हैं, अखबार हवा को रोकता है और शरीर की गर्मी को अपने अंदर पकड़कर रखता है. यही कारण है कि सेना के जवान, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग और कई ड्राइवर भी यह तरीका अपनाते हैं. यह बहुत सस्ता, सुरक्षित और तुरंत काम करने वाला उपाय है.

इस हैक को अपनाने के साथ-साथ सर्दियों में बाइक चलाते समय हमेशा कान, गर्दन, हाथ और पैरों को ढककर रखें. दस्ताने, मफलर, टोपी और अच्छे जूते पहनें, क्योंकि ठंड सबसे ज्यादा इन्हीं हिस्सों से लगती है. बहुत ज्यादा ठंड में सुबह-सुबह सफर करने से बचें, क्योंकि उस समय ठंड सबसे ज्यादा होती है. अगर जाना जरूरी हो, तो गर्म पानी पिएं या हल्का गर्म पेय लेकर निकलें. इससे शरीर थोड़ी देर तक अंदर से गर्म रहता है. इस तरह थोड़ी सी समझदारी और सही तैयारी आपको सर्दियों में भी सुरक्षित और गर्म रख सकती है.



