कढ़ाई में हर बार चिपक जाती है सब्जी? तेल डालने से पहले करें एक आसान काम, नहीं होगी परेशानी

Kitchen Hacks: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सब्जी बनाते हैं या फिर इसके अलावा कुछ भी तो वो कढ़ाही की तली में चिपकने लगती है. इस वजह से खाने का स्वाद भी अजीब सा लगने लगता है. सब्जी का मसाला तली पर ना चिपके इसके लिए मसालों को लगातार चलाते रहते हैं. लेकिन कई बार इसके बावजूद भी वो तली पर चिपक ही जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कुछ स्मार्ट किचन ट्रिक्स आपके काम आ सकती हैं.

तो चलिए जानते हैं वो हैक जो आपकी सब्जी को तली में चिपकने से बचाने में मदद करेगा.

तेल डालने से पहले करें ये काम

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कढ़ाही में खाना तब चिपकता है जब वो सही से गर्म नहीं होती है. या तो वो ज्यादा गर्म हो या फिर कम गर्म. ऐसे में आपको बस एक काम करना है कि कढ़ाही में तेल डालने से पहले आपको उसमें पानी की कुछ बूंदे डालनी हैं. ऐसा करने से आपको उसके टेंपरेचर का पता लग जाता है.

अगर आपने कढ़ाही में पानी छिड़का और वो तुरंत भाप बनकर उड़ जाए तो समझ जाएं की वो ज्यादा गर्म हो गई है और उसमें कुछ भी डालने पर वो तुरंत चिपक जाएगा.

वहीं पानी डालने के बाद अगर वो कुछ देर तक उसी में गोल-गोल दाने बन जाए तो समझ जाइए कि उसमें लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट पैदा हो चुका है. यह कढ़ाही की तली पर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है. इसके बाद कढ़ाही को कपड़े से अच्छी तरह से पोछ लें. ये तरीका तली पर मसालों और सब्जियों को चिपकने से बचाने में मदद करता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

कढ़ाही ज्यादा गर्म ना हो.

कोई भी चीज डालने के बाद उसे तेज आंच में पकाने की बजाय मीडियम या स्लो फ्लेम पर पकाएं.

मसाले और सब्जी को समय-समय पर चलाते रहें.

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