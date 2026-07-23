नमक को बारिश में नमी से कैसे बचाएं? रसोई की ये ट्रिक आएगी काम

बारिश कई लोगों के लिए जितने मजे लेकर आती है, कुछ के लिए कई चुनौतियां. अगर बात करें किचन में रखे सामान की, तो अक्सर मौसम में नमी होने के कारण कई चीजें खराब हो जाती हैं, जिनमें से एक है नमक. नमक चाहे डब्बे में ही क्यों न रखा हो, फिर भी नमी के कारण गीला हो जाता है ऐसे में इसे खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? नीचे बताई गई 3 ट्रिक्स नमक को इस मौसम में भी फ्रेश रखने में मदद कर सकती हैं.

नमक को मानसून में नमी से कैसे बचाएं | How To Keep Salt Moisture Free

चावल के दाने करेंगे जादू

चावल के दाने नमी को खत्म करने के लिए मशहूर हैं. ऐसे में अगर आप नमक के डिब्बे में कुछ कच्चे चावल के दाने डालकर रख देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा नमी को खींच लेंगे. नमक को फ्रेश रखने का यह एक बेहतरीन तरीका हो सकता है. आप चाहें, तो आजमाकर देख सकते हैं.

नमक को सेंक सकते हैं

अगर नमक गीला हो गया है, तो सबसे पहले उसे डिब्बे से बाहर निकाल लें. फिर उसे एक तवे पर कुछ देर के लिए बिल्कुल हल्का सेंक लें। ध्यान रखें, इसे ठंडा होने के बाद ही आपको वापस स्टोर करना है.

पुराना टी बैग करेगा कमाल

अगर आप चावल या सेंकने वाली ट्रिक को आजमाना नहीं चाहते हैं, तो घर में रखे किसी भी यूज्ड टी बैग को नमक के डिब्बे में डालकर छोड़ सकते हैं. इस ट्रिक से सारी नमी दूर हो जाएगी.

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