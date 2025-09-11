कब्ज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए जरूर पीएं ये 5 ड्रिंक

Best Drinks For Constipation: अगर आपको शौचालय जाने और मल त्याग करने में कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं. बता दें, कब्ज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ऐसे में आज हम आपको उन ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें कब्ज होने के दौरान पीने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं इनके नाम.

कब्ज के लिए बेस्ट ड्रिंक (Best Drinks For Constipation)

1. नींबू पानी- (lemonade)

अगर कब्ज हो गई है, तो नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है. इससे मल त्याग करने में काफी मदद मिलती है. ऐसे में सोने से पहले और सुबह उठने पर एक गिलास पानी में आधा नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं. अगर आप नियमित रूप से नींबू का पानी पीते हैं, तो यकीन आपको कब्ज से काफी राहत मिलेगी.

2. आलूबुखारे का जूस- (Plum juice)

कब्ज के लिए पारंपरिक उपचारों में से एक आलूबुखारे का जूस माना गया है. आलूबुखारे का जूस बिना पचे ही आंत से होकर गुजरता है और पानी को आंत में खींच लेता है, जिससे मल गाढ़ा हो जाता है और मल त्याग को बढ़ावा मिलता है.



3. कॉफी- (Coffee)

अगर आपको कब्ज है तो कॉफी एक और बेहतरीन ड्रिंक है, जो मल त्यागने में काफी हद तक मदद करती है, क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.



4. गुनगुना पानी- (Lukewarm water)

अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत कब्ज से राहत मिले, तो गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है. बता दें, गुनगुना या गर्म पानी पाचन तंत्र में सुधार करता है और मल को नरम करके उसे आसानी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है.



5. सेब का सिरका- (apple cider vinegar)

इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सेब का सिरका कब्ज से राहत देता है, लेकिन कुछ स्टडी से पता चलता है कि यह वास्तव में पेट खाली यानी मल को त्यागने की प्रक्रिया में यह बढ़ावा दे सकता है.

