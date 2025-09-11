विज्ञापन
कब्ज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए जरूर पीएं ये 5 ड्रिंक

Best Drinks For Constipation: अगर आप लंबे समय से कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यहां हम आपको उन ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पीकर आपको कब्ज से काफी हद तक राहत मिल सकती हैगी. आइए जानते हैं.

Best 5 Drinks For Constipation: कब्ज का रामबाण उपाय हैं ये ड्रिंक्स!

Best Drinks For Constipation: अगर आपको शौचालय जाने और मल त्याग करने में कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं. बता दें, कब्ज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ऐसे में आज हम आपको उन ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें कब्ज होने के दौरान पीने की सलाह दी जाती है.  आइए जानते हैं इनके नाम.

कब्ज के लिए बेस्ट ड्रिंक (Best Drinks For Constipation)

1. नींबू पानी- (lemonade)  

अगर कब्ज हो गई है, तो नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है. इससे मल त्याग करने में काफी मदद मिलती है. ऐसे में सोने से पहले और सुबह उठने पर एक गिलास पानी में आधा नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं. अगर आप नियमित रूप से नींबू का पानी पीते हैं, तो यकीन आपको कब्ज से काफी राहत मिलेगी.

2. आलूबुखारे का जूस- (Plum juice)

कब्ज के लिए पारंपरिक उपचारों में से एक आलूबुखारे का जूस माना गया है. आलूबुखारे का जूस बिना पचे ही आंत से होकर गुजरता है और पानी को आंत में खींच लेता है, जिससे मल गाढ़ा हो जाता है और मल त्याग को बढ़ावा मिलता है.

3. कॉफी- (Coffee)

अगर आपको कब्ज है तो कॉफी एक और बेहतरीन ड्रिंक है, जो मल त्यागने में काफी हद तक मदद करती है, क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. 

4. गुनगुना पानी- (Lukewarm water)

अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत कब्ज से राहत मिले, तो गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है. बता दें, गुनगुना या गर्म पानी पाचन तंत्र में सुधार करता है और मल को नरम करके उसे आसानी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है.

5. सेब का सिरका-  (apple cider vinegar)

इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सेब का सिरका  कब्ज से राहत देता है, लेकिन कुछ स्टडी से पता चलता है कि यह वास्तव में पेट खाली यानी मल को त्यागने की प्रक्रिया में यह बढ़ावा दे सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

