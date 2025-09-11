नसों में जमे यूरिक एसिड को निकाल बाहर कर देगी इन 4 पत्तों से बनी चटनी

Uric Acid Control Chutney: चटनी हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाने का काम करती ही है साथ ही ये सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. अगर आप भी शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं, तो इन 4 पत्तों से बनी चटनी का सेवन कर सकते हैं. आज के समय में यूरिक एसिड की समस्या काफी देखी जाती है. दरअसल यूरिक एसिड बनना हमारे शरीर में एक सामान्य प्रक्रिया है और जब य​ह बनता है तो किडनी इसे फिल्टर कर शरीर से यूरिन के रूप में बाहर कर देती है. आपको बता दें कि हमारे शरीर के अंदर प्यूरीन नामक पदार्थ टूटता है तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है. यही यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है और इसे फिल्टर करने का काम किडनी करती है लेकिन, जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं करती तो यह एसिड खून में जमा होने लगता है और फिर यही आगे चलकर गठिया या अन्य दर्दनाक समस्याओं का कारण बनता है.

यूरिक एसिड के लिए कौन से पत्ते हैं मददगार- (Which leaves are helpful to control uric acid)

1. धनिया के पत्ते-

धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें- पथरी को काट-काट कर शरीर से बाहर कर देंगे इस फल के बीज, जानें फायदे और उपयोग का सही तरीका

Photo Credit: Canva

2. पुदीने के पत्ते-

स्वाद और सेहत से भरपूर पुदीना में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकते हैं.

3. तुलसी के पत्ते-

तुलसी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर एक आयुर्वेदिक पौधा है, जो यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकता है.

4. नीम के पत्ते-

नीम के पत्तों में एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल को तोड़ने में मदद कर सकते हैं.

कैसे बनाएं चटनी- (How To Make Chutney At Home)

सबसे पहले इन सारे पत्तों को अच्छे से साफ पानी में धो लें. फिर एक मिक्सर में धनिया, पुदीना, तुलसी और नीम के पत्ते डालें. इसमें नमक, हरी मिर्च और छोड़ा सा पानी एड कर अच्छे से पीस लें. अगर आप इसमें थोड़ा स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, तो नींबू के रस को डालकर एक बार फिर से मिला लें और मजे लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)