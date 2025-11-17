विज्ञापन
पनीर खाने के हैं शौकीन तो ऐसे करें असली और नकली पनीर की पहचान

Paneer Test: प्रोटीन के लिए पनीर खा रहे हैं, कहीं वो प्रोटीन की जगह ट्रांस फैट, स्टार्च और वनस्पति तेल तो नहीं. ऐसे करें असली और नकली पनीर की पहचान.

अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर आपके घर में अक्सर आता ही रहता होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं जो पनीर आप खा रहे हैं वो कितना असली है और कितना नहीं? फूड सिक्योरिटा एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट में बिकने वाला करीब 70% पनीर किसी न किसी रूप में मिलावटी पाया गया है. लोग जहां प्रोटीन के लिए पनीर खा रहे हैं, वहीं कई बार उन्हें प्रोटीन की जगह ट्रांस फैट, स्टार्च और वनस्पति तेल मिल रहा होता है  जो शरीर के लिए नुकसानदायक है.

बाजार में आज दो तरह के पनीर मिलते हैं. नेचुरल डेयरी पनीर, जो दूध से बनता है और दूसरा एनालॉग प्रोटीन पनीर, जो दूध से नहीं, बल्कि सोया, वेज ऑयल और पाउडर मिल्क से बनाया जाता है. एनालॉग पनीर लीगली अलाउड तो है, लेकिन यह डेयरी प्रोटीन का ऑप्शन है. इसमें दूध के फैट्स की जगह वनस्पति तेल या पाम ऑयल जैसी चीजों मिलाई जाती हैं. अगर यह पनीर ठीक क्वालिटी के ऑयल और चीजों से बना है तो बहुत हानिकारक नहीं होता, लेकिन अगर इसमें सस्ता मिल्क पाउडर या ट्रांस फैट इस्तेमाल हुआ है, तो इससे शरीर में फैट बढ़ सकता है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रह जाती है.

खुला पनीर ना खाएं- (Khula Paneer Na Khaye)

विशेषज्ञों के अनुसार, पैक्ड पनीर पर एनालॉग या डेयरी लिखा होता है, जिससे पहचान आसान है. लेकिन खुला पनीर, जो खुले में दुकानों या ढाबों पर बिकता है, उसमें ये जानकारी नहीं मिलती. इसलिए जब आप बाहर मटर पनीर, सैंडविच या बर्गर खा रहे हैं, तो यह जानना लगभग नामुमकिन है कि उसमें कौन-सा पनीर इस्तेमाल हुआ है. लंबे समय तक एनालॉग या मिलावटी पनीर खाने से पाचन, हार्मोनल और फैट मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

कीमत में अंतर-

अगर पनीर बहुत सस्ता मिल रहा है जैसे 150 रुपए या 200 रुपए किलो तो समझ जाइए गड़बड़ है. क्योंकि असली दूध वाला पनीर कम से कम 400–450 रुपए किलो तक का होता है. कम दाम का मतलब है कि उसमें सस्ता फैट या स्टार्च मिलाया गया है.

घर पर ऐसे करें टेस्ट मिलावट पकड़ना आसान है- How To Test Fake Paneer)

1. टेक्सचर टेस्ट- (Texture Test)

पनीर को तोड़कर देखें. असली पनीर थोड़ा चिपकता है और मुलायम होता है.मिलावटी पनीर आसानी से बिखर जाता है, क्योंकि उसमें स्टार्च या सिंथेटिक फैट मिलाया जाता है.

2. स्मेल टेस्ट- (Smell)

असली पनीर में हल्की दूध जैसी गंध होती है. अगर उसमें तेल या कृत्रिम गंध आ रही है, तो वह मिलावटी हो सकता है.

3. आयोडीन टेस्ट- (Iodine Test for Starch)

घर पर स्टार्च की मिलावट पहचानने का सबसे आसान तरीका है. पनीर का एक छोटा टुकड़ा लें. उस पर कुछ बूंदें आयोडीन की डालें. अगर रंग नीला या काला हो जाए, तो समझिए उसमें स्टार्च की मिलावट है.

डॉ. भाटी सलाह देते हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर पनीर खाते हैं, तो अपने किचन में एक छोटी आयोडीन शीशी हमेशा रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

