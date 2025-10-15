त्यौहार में सेहत को न बिगाड़ दे नकली पनीर, ऐसे करें असली और मिलावटी Paneer की पहचान

Real And Fake Paneer: दीवाली की तैयारी जोरों पर हैं ऐसे में घर में अभी से तरह-तरह के पकवान बनाएं जा रहे हैं. किसी भी पर्व पर पनीर के व्यंजन जरूर बनाएं जाते हैं. पनीर एक ऐसी चीज है जिसे खाना हर कोई पसंद करता है. लेकिन आज के समय में मार्केट में मिलने वाली हर चीज में मिलावट देखी जा सकती है. फिर चाहे ये खाने की चीजें हों या कोई अन्य सामान. हाल ही में पनीर में मिलावट के कई मामले सामने आए हैं. आपको बता दें सिर्फ पनीर ही नहीं बल्कि मिठाई, घी, दूध, खोया सभी में मिलावट देखी जा ही हैं. मिलावटी चीजों का सेवन सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है. अगर आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो मार्केट से जो पनीर ला रहे हैं उसे बड़े आसानी से घर पर चेक कर सकते हैं कि वो असली है या नकली. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कैसे करें पनीर की पहचान.

कैसे करें असली और नकली पनीर की पहचान- (How To Check Purity Of Paneer At Home)

1. पनीर असली और नकली पहचान करने के लिए आप सबसे पहले पनीर को पानी में उबालकर ठंडा कर लें. अब इसमें कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर की डालिए. अगर आपके पनीर का रंग नीला या काला पड़ गया है तो आप इसको खाने स बचें. ये नकली पनीर है जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

2. मार्केट से लाए पनीर की पहचान करने के लिए आप इसके टेक्सचर से पता कर सकते हैं. असली पनीर सॉफ्ट होता है. लेकिन अगर आपका पनीर टाइट है तो यह मिलावटी पनीर है. टाइट पनीर खाते समय रबड़ की तरह खिंच सकता है.

3. सबसे आसान तरीके में से एक है पनीर को मसल कर देखें. अगर पनीर टूटकर बिखरने लगे तो समझ लें कि पनीर नकली है, क्योंकि इसमें मौजूद स्कीम्ड मिल्क पाउडर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता है.

4. पनीर को पानी में उबालकर जब पनीर ठंडा हो जाए तो इसमें अरहर दाल या सोयाबीन का पाउडर डालकर देखें. अगर पनीर काला पड़ जाए तो समझे की पनीर नकली है. इसे खाने से बचे नहीं तो सेहत को कई नुकसान पहुंच सकता है.

अगर आप भी दिवाली पर पनीर से बनी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस डिश को जरूर ट्राई करें.

बटर पनीर मसाला

यह एक बहुत ही लजीज वेजिटेरियन रेसिपी है, इसे बनाना भी बहुत आसान है. बटर पनीर को आप सिम्पल मसालों के साथ बना सकते है. इसे आप लंच या डिनर में भी बनाकर रोटी, लच्छा परांठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं.

