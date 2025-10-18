दिवाली पर जमकर बिक रहा नकली पनीर! जानें कैसे करें असली की पहचान, हो न जाए परेशानी

Real and Fake Paneer Identify Test: दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक रहती हैं. मिठाई से लेकर गिफ्ट्स की दुकानों पर जमकर भीड़ देखने को मिलती है. ऐसे में बाजारों के अंदर मिलावट का खेल भी शुरू हो जाता है. आपने भी अधिकतर दिवाली के सीजन में नकली पनीर की खबरें तो सुनी ही होंगी. इस समय मार्केट में नकली पनीर जमकर बिकता है और असली की पहचान न होने के कारण लोग खरीद भी लेते हैं. इसके रिजल्ट में उनकी तबीयत खराब हो जाती है और पूरे त्योहार का उत्साह खत्म हो जाता है. इसके अलावा कई परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं. ऐसे में आज हम आपको असली और नकली पनीर की पहचान करना बता रहे हैं, जिससे आप मिलावट की परेशान से बच सकें.

गर्म पानी में ऐसे करें पहचान

असली-नकली पनीर की पहचान करने के लिए आप पनीर का पीस काटकर गर्म पानी में डाल दें. अगर पनीर पानी में घुल जाता है तो समझ जाना चाहिए कि पनीर नकली है. आमतौर पर वेजिटेबल ऑयल से बना पनीर गर्म पानी में घुल जाता है. वहीं, असली पनीर पानी में घुलता नहीं है.

Photo Credit: Freepik

मार्केट में आप असली और नकली पनीर की पहचान उसके टेक्सचर से कर सकते हैं. दरअसल, असली पनीर एकदम सोफ्ट होता है. वहीं, अगर नकली पनीर की बात करें तो उसका टेक्सचर काफी टाइट होता है और खाते समय वो रबड़ की तरह खिंचता भी है.

असली पनीर के अंदर हमेशा दूध की खुशबू आती है और काटते ही उसके अंदर चिकनाई भी महसूस होती है. इसके अलावा जब आप पनीर को हाथ से मसलेंगे तो वो पूरी तरह से पिस जाएगा. नकली पनीर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है.

आयोडीन टिंचर की मदद से भी आप असली-नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं. इसके लिए आप पनीर को पानी में उबालें और फिर ठंडा कर लें. इसके बाद इसमें आप आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदे डालें. अगर इसके बाद पनीर का रंग नीला या फिर काला पड़ जाता है तो समझ जाएं कि पनीर नकली है और इसको खाने से बचना चाहिए.

असली-नकली पनीर की पहचान करने के लिए आप अरहर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पहले आप पनीर को पानी में उबालें और फिर ऊपर अरहर की दाल या इसका पाउडर छिड़कर करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें. ऐसे में अघर पनीर का रंग बदलने लगे तो समझाएं पनीर एकदम नकली है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)