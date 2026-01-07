आजकल बाजार में हजारों महंगे डिटॉक्स टी और हेल्थ शॉट्स मिलते हैं, लेकिन सबसे असरदार नुस्खे अक्सर हमारी रसोई में ही छिपे होते हैं. हाल ही में फिटनेस आइकन मलाईका अरोड़ा ने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया, जिसमें वो रात भर भीगे हुए जीरा (Cumin) और अजवाइन (Carom seeds) का गुनगुना पानी पीती नजर आईं.

मशहूर गट हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. पलनिप्पन मणिकम (Dr Pal) ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई है. उनके अनुसार, भले ही कई पारंपरिक नुस्खों पर बड़ी रिसर्च न हुई हो, लेकिन जीरा-अजवाइन के पानी के पीछे ठोस विज्ञान है. आइए जानते हैं डॉ. पाल के बताए वो 5 कारण कि क्यों आपको यह ड्रिंक आज ही शुरू करना चाहिए.

सुबह खाली पेट जीरा-अजवाइन पानी पीने के 5 बड़े फायदे

1. पाचन तंत्र के लिए नेचुरल स्टार्टर

जीरा और अजवाइन को भारतीय घरों का "किचन डॉक्टर" कहा जाता है. डॉ. पाल बताते हैं कि जीरे में थायमोल (Thymol) नाम का एंजाइम होता है, जो पेट में पाचक एसिड बनाने में मदद करता है. वहीं, अजवाइन गैस और ब्लोटिंग (पेट फूलना) से राहत दिलाती है. सुबह-सुबह इसे पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जाग जाता है और पेट पूरे दिन के खाने के लिए तैयार हो जाता है.

2. फैट कम करने में मददगार

वजन घटाने के कई दावे ऑनलाइन बढ़ा-चढ़ाकर किए जाते हैं, लेकिन डॉ. पाल एक ऐसी स्टडी का जिक्र करते हैं जहाँ जीरे के सेवन से शरीर के फैट पर्सेंटेज में कमी देखी गई है. जीरा मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और अजवाइन शरीर में पानी की वजह से होने वाली सूजन (water retention) को कम करती है. यह कोई जादुई ड्रिंक तो नहीं है, लेकिन वजन कम करने के आपके सफर को एक सही शुरुआत जरूर देता है.

3. पेट की सौम्य सफाई (Gentle Detox)

बाजार के कड़वे और भारी डिटॉक्स ड्रिंक्स के मुकाबले जीरा-अजवाइन पानी बहुत ही नरमी से काम करता है. रात भर इन्हें भिगोने से इनके एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी तेल पानी में घुल जाते हैं, जो शरीर की गंदगी (वेस्ट) को बाहर निकालने में मदद करते हैं. डॉ. पाल इसमें सौंफ मिलाने की सलाह भी देते हैं, जिससे एसिडिटी कम होती है और लिवर की कार्यक्षमता बढ़ती है.

4. ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक

डॉ. पाल ने मसालों और ब्लड शुगर के बीच एक दिलचस्प कनेक्शन बताया है. कुछ इंसानी ट्रायल्स में यह देखा गया है कि सौंफ और जीरा खाना खाने के बाद अचानक बढ़ने वाले शुगर लेवल (glucose spikes) को रोकने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. यह शुगर लेवल को बैलेंस रखने का एक कुदरती तरीका हो सकता है.

5. एनर्जी लेवल बनाए रखे

जब आपका पेट साफ रहता है और शुगर लेवल स्थिर रहता है, तो आप पूरे दिन ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं. यह ड्रिंक बिना किसी कैफीन या स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स के आपको एक फ्रेश शुरुआत देता है.

कैसे बनाएं मलाईका अरोड़ा वाला स्पेशल पानी?

इसे बनाना बहुत आसान है. बस एक चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन रात को एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह इसे हल्का गुनगुना करें और छानकर खाली पेट घूंट-घूंट करके पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)