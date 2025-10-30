विज्ञापन
विशेष लिंक

यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या खाएं, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है इस चीज से बनी चटनी, इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं

Uric Acid Control Chutney: चटनी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. ये न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है बल्कि शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. अगर आप भी यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं तो इस चटनी का सेवन कर सकते हैं

Read Time: 3 mins
Share
यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या खाएं, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है इस चीज से बनी चटनी, इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं

Uric Acid Control Chutney in Hindi: चटनी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भारतीय खाने में अचार और चटनी को साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है शायद यहीं कारण है कि भारत में तरह-तरह की चटनियां खाने को मिल जाएंगी. आज हम आपको एक ऐसी चटनी के बारे में बता रहे हैं, जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार है. यूरिक एसिड आज के समय की एक आम समस्या बनती जा रही है. यूरिक एसिड शरीर में एक सामान्य प्रक्रिया है और जब य​ह बनता है तो किडनी इसे फिल्टर कर शरीर से यूरिन के रूप में बाहर कर देती है. जब हमारे शरीर के अंदर प्यूरीन नामक पदार्थ टूटता है तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है. यही यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है और इसे फिल्टर करने का काम किडनी करती है. अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो इस चटनी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

क्या अमरूद की चटनी से कम होता है यूरिक एसिड- (Is guava chutney reduce uric acid?)

अमरूद की चटनी यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकती है. अमरूद में पाए जाने वाले विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवेनॉएड और पोलिफेनल यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मददगार हो सकते हैं. अमरूद के पत्तों का अर्क भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें- रोजाना इलायची खाने से क्या होता है? इलायची कब खानी चाहिए, जानें कैसे करें इसका सेवन

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं अमरूद की चटनी- (How To Make Guava Chutney Recipe)

सामग्री-

  • अमरूद
  • नमक
  • नींबू का रस
  • हरी मिर्च
  • अदरक
  • लाल मिर्च
  • हरा धनिया

विधि-

सबसे पहले अमरूद को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. फिर हरी धनिया पत्ति, हरी मिर्च, अदरक और को लेकर अच्छे से धो लें. इसके बार इन्हें काट के मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें. इसमें नमक स्वादानुसार मिलाएं. इसके बाद एक बाउल में निकाल कर थोड़ा सा नमक नींबू का रस मिलाएं. फिर से एक बार चटनी को चम्मच की मदद से मिक्स कर लें. आपकी चटनी बनकर तैयार है. इसे आप लंच और डिनर में पेयर कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uric Acid Control Chutney, Is Guava Chutney Reduce Uric Acid, Uric Acid Ko Kam Kaise Kare, How To Control High Uric Acid, Guava Chutney Recipe
Get App for Better Experience
Install Now