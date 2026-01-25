विज्ञापन
सिर्फ 10 मिनट में सुबह बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस पर बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी Tricolour रेसिपी

Tricolour Breakfast Recipe: अगर आप भी 26 जनवरी को नाश्ते में बच्चों को तिरंगा कलर का हेल्दी और टेस्टी देना चाहते हैं, तो इस डिश को जरूर ट्राई करें.

Read Time: 3 mins
सिर्फ 10 मिनट में सुबह बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस पर बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी Tricolour रेसिपी
Tricolour Idli: कैसे बनाएं तिरंगा इडली.

Republic Day Recipe 2026: भारतवासियों के लिए 26 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन है. पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था. हर साल पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है. गणतंत्र दिवस (Republic Day) को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है. इस साल देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. भारत में सेलिब्रेशन मतलब स्वादिष्ट खाना. हर सेलिब्रेशन के लिए यहां आपको अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाएंगे. अगर आप भी देशभक्ति के रंग में बच्चों के लंचबॉक्स को रंगना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्राईकलर इडली बना सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

इडली एक साउथ इंडियन डिश है, जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. ये एक लाइट और हेल्दी डिश है जिसे सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में पसंद किया जाता है. तिरंगा इडली को रेगुलर इडली की तरह ही बनाया जाता है बस आपको इसमें कलर का ध्यान रखना है. 

कैसे बनाएं ट्राईकलर इडली- (How To Make Tricolour Idli Recipe)

सामग्री-

  • इडली बैटर के लिए- 
  • उड़द की दाल 
  • इडली रवा 
  • सोडा
  • नमक

रंग के लिए- 

  • गाजर प्यूरी 
  • पालक प्यूरी

विधि-

  1. इस इडली को बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल और इडली रवा को अलग-अलग धोकर भिगोएं. उड़द की दाल को 5 से 6 घंटे या रात भर के लिए भिगोना पड़ता है. 
  2. पानी डालें और बैटर को तैयार करने के लिए ग्राइंडर या ब्लेंडर में थोड़े से नमक के साथ उड़द दाल को पीसना शुरू करें.
  3. अगर जरूरी लगे तो और पानी डालें और झागदार मोटा व चिकना बैटर तैयार करें.
  4. रवा से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें और उड़द की दाल का बैटर डालें. अच्छी तरह से मिलाएं और एक गर्म जगह में कुछ घंटों के लिए किण्वन (Fermentation) के लिए अलग रखें.
  5. गाजर और पालक को अलग-अलग तरह से काट लें और इसे रंग के लिए बारीक प्यूरी के लिए ब्लेंडर में डालें.
  6. बैटर तैयार होने पर 3 अलग-अलग कटोरे में लें. बैटर के 2 भागों में गाजर प्यूरी और पालक प्यूरी को अलग डालें. रंग पाने के लिए अच्छी तरह से हिलाएं. बैटर के 3 भाग को वैसे ही रखें.
  7. इडली के सांचे में, मलमल का कपड़ा डालें, थोड़ा पानी छिड़कें और अलग रखें. 
  8. इडली स्टीमर को पहले से गरम कर लें.
  9. एक चम्मच की मदद से, पहले इडली मोल्ड में नारंगी रंग इडली बैटर और उसके बाद प्लेन इडली बैटर और तीसरा ग्रीन इडली बैटर मिलाएं.
  10. लगभग 10 मिनट के लिए पहले से गरम स्टीमर में तिरंगा इडली रखें. इडली को नरम होना चाहिए.
  11. तिरंगे इडली बनकर तैयार है इसे सांभर और चटनी के साथ गरमा-गरम परोसें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

