अनार खाने से नहीं बढ़ेगा खून, तो क्या खाने से बढ़ेगा, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें...

Iron-rich Diet Chart: भारत में खासकर महिलाओं में खून की कमी की शिकायत काफी देखी जाती है. खून को बढ़ाने के लिए हम सभी बचपन से यही सुनते आए हैं कि अनार खाना चाहिए. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अनार में खून बहुत ही कम पाया जाता है. जो लाल है, वही खून बढ़ाएगा', अगर आपको भी यही लगता है तो आप गलत हैं. न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने खून को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए इस बारे में बताते हुए हमारी मदद की. तो चलिए जानते हैं क्या खाने से खून बढ़ता है.

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन कहती हैं कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अनार और चुकंदर खाते हैं, तो आपको बता दें कि इन दोनों में 1 मिलीग्राम से भी कम आयरन होता है. यानी, अगर आप सिर्फ इनका सेवन खून या आयरन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर हैं.

खून को बढ़ाने के लिए क्या खाएं- (Khoon Badhane Ke Liye Kya Khaye)

1. मेथी-

न्यूट्रिशनिस्ट बताती है कि मेथी में लगभग 5.6 mg आयरन होता है, जो इसे आयरन का एक बेहतरीन सोर्स बनाता है. खून की कमी को दूर करने के लिए आप मेथी का सेवन कर सकते हैं.

2. मोरिंगा-

मोरिंगा की पत्तियों में भी लगभग 4 mg आयरन पाया जाता है. अगर आप खून की कमी के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो मोरिंगा का सेवन कर सकते हैं.

अनार और चुकंदर-

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि अनार और चुकंदर खाना बेकार है ये बिल्कुल भी न सोचें. क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ाने और हार्मोनल बैलेंस के लिए इन दोनों का सेवन काफी अच्छा माना जाता है.

खून बढ़ाने के लिए बेस्ट डाइट चार्ट- (Iron-rich Diet Chart)

1 छोटा चम्मच हलीम के बीज, रात भर भिगोए हुए

ब्रेकफास्ट (3-5 मिलीग्राम आयरन)

• मूंगफली के साथ लाल पोहा

• रागी डोसा/रागी चीला

• सब्जी का आमलेट या अंडा भुर्जी (2 अंडे)

• मूंग स्प्राउट्स ढोकला

लंच- (10-12 मिलीग्राम आयरन)

• पत्तेदार सब्जी सब्ज़ी (मेथी/पालक/बथुआ /चौलाई)

• दाल या फलियां (मसूर, चना, राजमा)

• बाजरा (बाजरे या रागी की रोटी) या चावल का छोटा हिस्सा

स्नैक्स- (2-3 मिलीग्राम आयरन)

• भुने हुए चने

• मूंगफली या कद्दू के बीज

• फल

डिनर- (8-10 मिलीग्राम आयरन)

शाकाहारी या मांसाहारी ऑप्शन चुनें-

• पत्तेदार सब्जियां + दाल/टोफू/पनीर/दही

या

• अंडा करी, मछली या मटन (मध्यम मात्रा)

