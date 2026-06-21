विज्ञापन
विशेष लिंक

योग करने वालों के लिए जरूरी डाइट गाइड, वरना नहीं मिलेगा पूरा रिजल्ट

योग सिर्फ शरीर को मोड़ने और खींचने तक सीमित नहीं है. योग का पूरा फायदा पाने के लिए सही खानपान भी उतना ही जरूरी है. जानिए एक योग करने वाले व्यक्ति की थाली में क्या होना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
योग करने वालों के लिए जरूरी डाइट गाइड, वरना नहीं मिलेगा पूरा रिजल्ट
योग कर रहे हैं? जानिए क्या खाएं और किन चीजों से रखें दूरी
NDTV

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन लाखों लोग योग के जरिए स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि योग सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं है. अगर खानपान सही न हो तो योग का पूरा फायदा नहीं मिल पाता. शरीर को हल्का, ऊर्जावान और संतुलित रखने में भोजन की बड़ी भूमिका होती है. यही वजह है कि योग से जुड़े लोग खाने-पीने की आदतों पर भी खास ध्यान देते हैं. ऐसे में अगर आप भी योग करते हैं या योग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए और किन चीजों से बचना बेहतर माना जाता है.

ताजा और हल्का भोजन चुनें | Choose Fresh And Light Food

योग करने वालों को ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन खाने की सलाह दी जाती है. दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, सलाद और साबुत अनाज जैसी चीजें शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ हल्कापन भी बनाए रखती हैं.

फलों और सब्जियों को दें जगह | Eat More Fruits and Vegetables

रोजाना अलग-अलग तरह के फल और सब्जियां खाने से शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर मिलते हैं. इससे पाचन बेहतर रहता है और शरीर में ताजगी बनी रहती है.

पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी | Stay Hydrated

योग करने वालों को दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ थकान और सुस्ती को भी कम करने में मदद करता है.

सूखे मेवे और बीज खाएं | Include Nuts and Seeds

बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और चिया सीड्स जैसी चीजें शरीर को अच्छी ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व देती हैं. इन्हें सीमित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.

ज्यादा तला-भुना खाने से बचें | Avoid Deep-Fried Foods

बहुत ज्यादा तला-भुना भोजन पेट पर भारी पड़ सकता है. इससे आलस, सुस्ती और पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

जरूरत से ज्यादा चीनी न लें | Cut Down on Excess Sugar

बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाने से ऊर्जा थोड़ी देर के लिए बढ़ सकती है, लेकिन बाद में थकान महसूस हो सकती है. इसलिए चीनी वाली चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करें.

पैकेज्ड फूड से रखें दूरी | Limit Processed Foods

पैकेट में मिलने वाले कई फूड में ज्यादा नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं. ऐसी चीजों का नियमित सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता.

योग से पहले भारी भोजन न करें | Avoid Heavy Meals Before Yoga

योग करने से ठीक पहले भारी भोजन करने से पेट में असहजता हो सकती है. बेहतर होगा कि योग खाली पेट करें या खाने के कुछ घंटे बाद ही अभ्यास करें.

योग का मतलब सिर्फ शरीर को फिट रखना नहीं, बल्कि शरीर और मन के बीच संतुलन बनाना भी है. इसलिए योग करने के साथ-साथ खानपान पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है. न तो जरूरत से ज्यादा खाना अच्छा है और न ही खुद को भूखा रखना. अगर आप स्वस्थ जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सिर्फ योग करने पर ही नहीं, अपनी थाली पर भी ध्यान दें. सही भोजन और नियमित योग का मेल शरीर और मन दोनों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें:किचन से खुशबू आएगी ऐसी कि पड़ोसी भी खिंचे चले आएंगे, नोट करें शेफ हरपाल की सीक्रेट पालक पनीर पूड़ी रेसिपी

लेखक के बारे में
img
आराधना सिंह
सीनियर सब एडिटर
दिल से फूडी हूं! इटेलियन, चाइनीज और इंडियन फूड्स खाना ही नहीं उनके बारे में जानना और बात करना भी पसंद है. नए स्वाद और फूड की तलाश का जुनून हर समय रहता... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
International Yoga Day, Yoga Diet, Ek Yoga Roj, What To Eat Before Yoga, Yoga Diet Food
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com