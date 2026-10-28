Indian Breakfast: 1 कप चावल के आटे से बनाएं साउथ इंडिया की ये मशहूर डिश, बच्चे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

क्या आप भी साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं. लेकिन साउथ इंडियन फूड का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले डोसा, इडली और वड़ा की तस्वीर आती है. हालांकि दक्षिण भारत का पारंपरिक खानपान सिर्फ इन्हीं लोकप्रिय व्यंजनों तक सीमित नहीं है. तमिलनाडु की किचन में कई ऐसी घरेलू रेसिपी हैं, जो पीढ़ियों से बनती आ रही हैं और अपने सादे स्वाद, पौष्टिकता और आसान विधि के लिए जानी जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिसे इंस्ट्राग्राम (mayurspantry) पर शेयर किया गया है. तो चलिए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

क्या है मोर काली-

मोर कली एक बेहद सरल लेकिन स्वाद से भरपूर डिश है, जो मुख्य रूप से दही या छाछ और चावल के आटे से तैयार की जाती है. इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री या लंबी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती.

कैसे बनाएं मोर काली रेसिपी-

सामग्री-

​चावल का आटा- 1 कप

​छाछ- या दही- 3 कप

​सरसों के दाने- 1 छोटा चम्मच

​चना दाल- 2 छोटे चम्मच

​उड़द दाल- 1 छोटा चम्मच

​सूखी लाल मिर्च- 2

​हरी मिर्च- 2 )

​कड़ी पत्ता- 10 से 12

​हींग- ¼ छोटा चम्मच

​नमक- स्वादानुसार

​तेल- पकाने के लिए

विधि-